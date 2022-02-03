早安世界》初三有雨全台低溫探15度 國道14路段易壅塞

初三有雨全台低溫探15度 國道14路段易壅塞

中央氣象局表示，3日大年初三因鋒面通過，北台灣降雨機率高，中部、花東下半天容易有雨，南部也有零星降雨。氣溫方面，北台灣偏涼轉冷，白天高溫僅17至19度，中部及花蓮高溫20至22度，南台灣高溫可達23至25度，各地低溫15、16度。至於國道交通量，高速公路局預估將增為平日的1.6倍，國1南向楊梅-新竹等14個路段容易壅塞，下午1時至6時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪北向入口實施高乘載管制，建議南向用路人在下午時段出發、北向用路人於上午時段出發，以節省行車時間。（看完整報導）

本土新增16確診7例在桃園某物流公司 市府勒令停工

國內2日新增16例本土病例，高雄8例個案中，有6例與高雄港疫情相關。值得注意的是，來高雄遊玩的新北國中生的母親也確診，一家累計3口染疫，感染源不明。針對桃園某物流公司新增7人確診，桃園市長鄭文燦表示，7日會安排員工二採，這間物流公司勒令停工，要確保安全才會復工。疫情指揮中心發言人莊人祥指出，這起物流群聚檢出Omicron變異株，且序列和桃園機場群聚相同，可能感染源仍在追查。台北市幼兒園群聚案則再增1例確診，台北市副市長黃珊珊說，一名染疫孩子的父親在醫院陪病時被傳染，市府將研議讓陪病家屬先打第3劑並加強防護裝備。台北巿府也宣布4日及5日加開BNT疫苗預約，於7日至9日接種，7日至11日則於3處中型接種站以掛號方式施打高端疫苗。（看完整報導）

日韓單日新增確診創新高 世衛：防疫鬆綁為時過早

丹麥症狀較輕微的Omicron確診病例數持續飆新高，但1日宣布解除境內所有COVID-19防疫限制措施，成為歐盟會員國首例。另一方面，日本2日新增確診病例突破9萬例，通報死亡80人，均創單日新高。韓國統計截至2日凌晨零時，境內新增2萬270例確診，也寫下單日新高紀錄。世界衛生組織表示，高傳染力的Omicron亞型變異株BA.2已出現在全球57國。由於有研究顯示BA.2可能比原始Omicron更具傳染力，世衛警告，放寬防疫措施還言之過早。（看完整報導）

「黃金氫」成本低零排放 澳洲南部多家企業開採中

媒體報導，澳洲南部蘊藏豐富「黃金氫」（gold hydrogen），已出現一股「新淘金熱」。澳洲多家企業試圖搶占開採先機，計劃在南澳州約30萬平方公里的範圍內開採這種可成為零排放能源的天然氫氣。（看完整報導）

北京冬奧明天開幕 日本代表團首傳選手確診

北京冬季奧運會4日揭幕，在COVID-19疫情陰影下，中國採取高規格防疫措施，包括取消大量國際航班，外媒形容中國幾成「空中禁區」。日本奧林匹克委員會（JOC）2日表示，參加北京冬季奧運的日本代表團一名滑雪選手在北京接受PCR檢測時確診，這是參加北京冬奧的日本代表團首度有選手確診。（看完整報導）

雅加達153年前就有輕軌 捷運工程挖出歷史資產

雅加達捷運工程人員近期在老城區的2A工程路線地底挖到輕軌軌道，雅加達捷運告訴中央社，挖掘到的輕軌軌道約12公尺，埋在地下的深度不等，約15公分至110公分深。經考古學家鑑定，軌道建於1869年的荷蘭統治時期，距今153年，是印尼最古老的輕軌軌道。印尼歷史學家迪瑪斯說，軌道出土說明印尼當時就有現代運輸系統。（看完整報導）

人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證

「人權觀察」組織研究員、專研性別平權的美國法學學者索瑞遜2日表示，他去年獲香港大學聘任教授人權法，因為疫情他一直透過線上遠距授課，並於5個月前開始申請入港簽證，然而近日簽證遭拒，他也失去港大的教職。索瑞遜說：「（港府）並未說明拒簽原因，僅在入境事務處官網上公告申請遭拒。」這一案引發外界對香港學術自由的關切。（看完整報導）

北大報告：美中脫鉤 中國科技業陷入嚴重瓶頸

北京大學發表報告指出，在美中脫鉤後，無論在技術面還是產業面發展，中國不但在大部分領域明顯落後，甚至陷入真空狀態，在晶片製造、人工智慧及IT產業更面臨發展瓶頸，中國付出的代價比美國更大。美國的脫鉤戰略還包括組建「科技民主聯盟」，也增加中國從他國進口關鍵零組件、獲取先進技術和吸引人才的難度。由於這份報告出自中國國內研究機構，格外引發關注。（看完整報導）

從志願役士兵變飛官 郭文靜多次攔截共機捍衛空防

空軍第一戰術戰鬥機聯隊上尉飛行員郭文靜，從志願士兵開始服役，轉服士官後再轉考飛行員，經過多年的訓練，取得IDF經國號戰鬥機兩機領隊的資格。軍事新聞通訊社2日指出，郭文靜的從軍歷程不敢說後無來者，但肯定是前無古人。面對近年來中共不斷侵擾台灣西南防空識別區，郭文靜多次駕駛IDF戰機緊急升空，執行空中攔截、廣播驅離任務，在高壓力、高強度的空防最前線時時刻刻捍衛空防、守護台灣的安全。（看完整報導）

十字路口難完全煞停 美國要求特斯拉召回逾5萬輛車

特斯拉汽車公司（Tesla Inc）將在美國召回5萬3822輛配備全自動輔助駕駛（FSD）Beta版軟體的汽車，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，此軟體可能使部分汽車在十字路口有不完全煞停的情況，構成安全風險。這波將召回的車輛包括部分2016-2022年份Model S及Model X、2017-2022年份的Model 3、2020-2022份的Model Y。（看完整報導）