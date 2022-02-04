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大樂透頭獎獎落雲林斗南 1人獨得1.86億元

2022/2/4 22:05（2/4 22:24 更新）
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大樂透頭獎4日在雲林開出，1人獨得新台幣1.86億元。（中央社檔案照片）
大樂透頭獎4日在雲林開出，1人獨得新台幣1.86億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北4日電）大樂透第111015期今晚開獎。中獎號碼為01、18、21、29、36、38，特別號16；派彩結果，頭獎1人獨得新台幣1.86億元。

台彩公司指出，本期大樂透頭獎在雲林縣斗南鎮北銘里延平路二段187號1樓的好彩頭彩券行開出。下期預估銷售2.5億元，頭獎金額為保證1億元。

大樂透春節大紅包獎號為02、04、11、13、19、27、32、36、40，共送出29組100萬元獎金，其中23組為1注獨得100萬元；另有3組為2注均分，每注各得50萬元；2組3注均分，每注各得33萬3333元；1組4注均分，每注各得25萬元。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動總計要送出360組100萬元，統計自1月28日活動開跑以來，累計已送出187組，剩餘173組100萬元獎金待送出，2月5日將繼續加開大紅包獎項。（編輯：蘇龍麒）1100204

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