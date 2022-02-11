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社教館所響應世界母語日 法籍台人吉雷米任大使

2022/2/11 13:11（2/11 13:41 更新）
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教育部11日舉辦記者會，號召社教館所及縣市公共圖書館一同響應「世界母語日」，教育部長潘文忠（左）與擔任活動大使的法籍台灣人吉雷米（右）合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月11日
教育部11日舉辦記者會，號召社教館所及縣市公共圖書館一同響應「世界母語日」，教育部長潘文忠（左）與擔任活動大使的法籍台灣人吉雷米（右）合影。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月11日
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（中央社記者陳至中台北11日電）為響應即將到來的「世界母語日」，教育部號召社教館所、圖書館串連活動，並由法籍台灣人吉雷米擔任活動大使，在記者會上大秀5種台灣本土語言。

聯合國教科文組織將每年2月21日定為「世界母語日」，教育部今天舉辦記者會，號召社教館所及縣市公共圖書館一同加入響應行列。

教育部邀請吉雷米擔任活動大使，吉雷米16年前從法國普羅旺斯來到台灣花蓮，深入在地文化，現在已取得台灣的身分證，並能說多種本土語言，包括客家語、閩南語、阿美語、布農語與台灣手語。

吉雷米接受媒體聯訪表示，擔任活動大使，對他來說是一個使命。一個外國人都這麼認真地學習台灣語言了，希望能對本地人有帶動與鼓勵的效果，畢竟不會說「自己阿嬤的語言」，真的很可惜。

教育部長潘文忠致詞時表示，近年推動將本土語言課程延伸到國、高中，與社會各界有許多對話，過程艱辛且充滿挑戰，「如果沒有挑戰就能實施，母語保存就不會那麼困難。」

潘文忠也提到，近年本土語文競賽從演講轉變為情境式，不再只著重背誦和演出，讓語言不再只是表演工具，而能真正在生活中確實使用。

潘文忠呼籲各界重視本土語言，畢竟「母語斷，文化滅」，今天不開始講母語，未來就只能懷念母語或研究母語。（編輯：陳政偉）1110211

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