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北市士林區某幼兒園多人集體腹瀉 衛生局調查中

2022/2/11 23:00（2/12 10:52 更新）
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台北市衛生局接獲通報，士林區某幼兒園10日晚間陸續有兒童腹瀉等狀況，正在調查原因。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市衛生局接獲通報，士林區某幼兒園10日晚間陸續有兒童腹瀉等狀況，正在調查原因。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市衛生局今晚指出，接獲通報，士林區某幼兒園10日晚間陸續有兒童腹瀉等狀況，正在調查原因，也不排除是食物中毒，並加強幼兒園清消。

台北市衛生局晚間發布新聞稿表示，今天下午接獲士林區某幼兒園通報疑似腹瀉群聚事件，這家幼兒園自10日晚間起陸續有幼童出現腸胃道症狀，就醫後已返家休養。

衛生局指出，此校共70名2至6歲幼童分屬5個班級，10日下午5時起，陸續共16名幼童因發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉症狀就醫，有14名幼童診斷急性腸胃炎，2名為上呼吸道感染。發生原因，持續調查釐清中。

衛生局表示，由於早、午餐及點心皆由學校廚房供應，也不排除是否由飲食所引起，同步啟動疑似食品中毒調查。

衛生局已請該幼兒園持續監測師生健康狀況，加強校園環境清消，有症狀的幼童需待症狀緩解後48小時可復課。（編輯：戴光育）1110211

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