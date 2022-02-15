近3年228連假國道肇事率 較平日增1至4成

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（中央社記者余曉涵台北15日電）高公局今天表示，近3年228連假國道每天平均肇事件數都較歷年每天平均肇事件數約90件高出1至4成，夜間肇事嚴重程度也比白天高出2到3倍。

228連續假期即將到來，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，統計近3年228和平紀念日連續假期國道每天平均肇事件數分別為108年105件、109年128件及110年107件，較歷年每日平均肇事件數約90件高出1至4成。

高公局指出，相關肇事分析文獻顯示，夜間行車肇事嚴重程度（致死率及肇事率）約為日間2到3倍，鑑於夜間行車風險較高，提醒用路人勿疲勞駕駛、勿超速行駛，並應與前車保持適當安全距離，避免前方緊急煞車時反應不及。

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高公局表示，國道故障車輛態樣主要有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3000元到6000元罰鍰。另外，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處600到1200元罰鍰。

高公局指出，228連續假期預估國道將湧現車潮，為分散連假期間尖峰時段車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0時到早上5時暫停收費等措施。（編輯：方沛清）1110215