鳳梨釋迦東京大打廣告 首度進軍日本實體市場

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台貿中心東京事務所所長陳英顯15日表示，新技術研發的冷凍鳳梨釋迦將首度進入日本實體市場，目前已在東京的品川車站（圖）及六本木、日本橋、銀座等地鐵車站大打廣告。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月15日

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）繼鳳梨後，中國再卡關台灣水果釋迦，日本民眾說「請賣到日本」。台貿中心東京事務所所長陳英顯今天表示，冷凍鳳梨釋迦將首度進日本實體市場，已在東京多處車站打廣告。

陳英顯今天在台貿中心東京事務所對媒體表示，台灣的鳳梨釋迦是大目釋迦和秘魯番荔枝交配的新品種，全世界僅在台灣有量產，產地在台東，年產量5萬7000噸當中出口1萬6000噸，因現在開發冷凍技術成功，可用冷凍方式銷往日本，17日將在東京舉辦冷凍鳳梨釋迦發表會。

他說，農委會這次很用心，設計3張產業海報，介紹產地農園加工、果實及切片現況。將來推廣步驟是先邀買主採購冾談，並在幾個地下鐵或電車車站，比如說東京銀座、日本橋、六本木及品川車站打廣告，3月將在京都地鐵打廣告。

他還說，2018年在日本推廣冷凍大目釋迦，但這次國內最需要協助的就是推廣鳳梨釋迦。鳳梨釋迦生產規模有2700公頃，在中國禁止進口後，台灣須將部分轉內銷，部分外銷，國際市場須有一定的量才能取得產銷平衡。

陳英顯認為，有必要開發冷凍鳳梨釋迦，這種水果屬極富魅力的精品，在日本有一定數量的願景，值得開發。

他表示，這次將是台灣鳳梨釋迦第一次攻進日本實體市場。水果過去是贈禮市場，台灣的蜜棗、椪柑過去很少進到日本實體市場，採預約郵購寄到家，因沒辦法在實體擺太久。但是，冷凍水果可擺半年或一年。

他說，冷凍鳳梨釋迦是台東改良場開發的技術，去年12月順利移轉給業者，是一項新技術，第一次以冷凍方式出口到海外市場，日本是第一站，在國內也沒有上市過冷凍鳳梨釋迦，因為在國內是吃生鮮的。

他附帶說明，國內今年1月底年貨大街有少量展示冷凍鳳梨釋迦，向出口商介紹，加工品有冰棒冰淇淋等。

他說，就推廣立場來看，有必要引導消費者購買，需要有實體市場搭配。開發冷凍釋迦是新技術，如果日本能接受，將來也可銷往美國、新加坡、香港、中東等高所得國家和地區。有冷凍櫃儲存水果，就可減少果傷，不會有品質問題，還可穩定供銷。

被媒體問及冷凍鳳梨釋迦在日本第一年預期的銷售目標時，陳英顯答說，因為是新產品，過去沒有統計數字，要看消費者反應如何，目前重點擺在提高台灣釋迦產業的認知度，有規劃一系列推廣活動，農委會希望年售2000噸。

陳英顯轉述農委會策略指出，農委會初步規劃外銷目標為5000噸，其中包含銷日的2000噸冷凍品。

本月底至3月初，日本有一些超市將在水果賣區販售台灣冷凍鳳梨釋迦。鑑於擺在冷凍區不明顯，所以希望在生鮮水果賣區擺設冷凍櫃，一起展售。

台灣為了開發鳳梨釋迦的冷凍技術，農委會輔導冠南及綠園這2家冷凍加工業者。對日出口貿易商有自然屋、高登豪斯及台農發這3家。日本進口商有Rainbow Fresh、Harawii、登豐商事及一家大公司，共4家；行銷則是在電商預售販賣，包括樂天、台灣好農及台灣旅遊電商平台KKday等3處。

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KKday日本分社副社長林恭慶表示，冷凍大目釋迦已賣2年，去年賣到缺貨，等貨到需等很久，原本售價2顆5800日圓（約新台幣1423元），當時有做折扣。今年將另採去皮切塊的方式販售，約2顆份共12包（切塊裝），價位約3000日圓，讓消費者多一個選項。

林恭慶說，如同陳英顯先前所言，台灣釋迦是「水果界的LV」，很高檔，日本有一定的購買力，他擔心會賣到缺貨，因此將補強去皮切塊冷凍鳳梨釋迦的數量。（編輯：林憬屏）1110215

台灣冷凍鳳梨釋迦將大舉進入日本市場，許多日本民眾幾乎未曾見過這種水果。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月15日

台灣冷凍鳳梨釋迦將大舉進入日本市場，行銷則是在電商預售販賣。鳳梨釋迦除了整顆販售，也將推出去皮切塊的商品。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月15日

台貿中心東京事務所所長陳英顯（右）表示，台灣的鳳梨釋迦是新品種，全世界僅在台灣有量產，年產量5萬7000噸當中出口1萬6000噸，因開發冷凍技術成功，將首度外銷日本。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月15日