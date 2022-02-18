三重幼兒園案採檢全陰性 板橋某國中1人確診全班停課14天

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府今天指出，三重某幼兒園染疫案匡列400人篩檢，全為陰性；新北今天新增7名確診本土病例中，案19951為就讀板橋區某國中女學生，她就讀的班級全班停課14天至3月3日。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文今天下午說明新北市最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公布三重區某幼兒園幼童染疫案後續，經採檢400人均為陰性。

劉和然表示，今天公布的個案19951、19993、19994、19995、19996、19997、19998，共7例都是台北市案19816（台北市房屋代銷人員）的接觸者，包含1對住在永和區的夫妻、1對住在永和區的父女，與住在板橋區、中和區、新店區等3名女性。

他說，7例因與確診者同在台北市某餐廳用餐，隨後其中4人又同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，經核酸檢測（PCR）都是陽性，已隔離治療。

張明文表示，經與專家會議討論及疫情發展需要，新北市幼兒園至高中的校園停課標準，今天起回歸中央頒訂規定，1班有1名師生確定病例，這個班級停課14天；1校有2名以上師生為確定病例，這所學校停課14天。

張明文指出，新北市原訂比較嚴格標準，是在去年因應Delta變異株病毒疫情以來所提升的，現在回歸中央標準；但為疫情調查需要，各學校與幼兒園可依客觀環境不同，以及確診者的活動區域動線，調整預防性停課天數。

張明文表示，三重區這所幼兒園仍維持停課14天。案19951是板橋區某國中的女學生，因此，她就讀學校停課標準適用今天的規定，就讀班級停課14天至3月3日，有43名師生被匡列；包含其他接觸者，因案19951被匡列共65人。

教育局指出，板橋區這所國中今天起已全校預防性停課3天，全校實施線上教學，校園與周邊已清潔消毒。

陳潤秋表示，新北市今天確診的7名病例，匡列接觸者共104人、77人居家隔離，都已安排採檢，持續疫調匡列。

她說，為避免重演昨晚新北市立聯合醫院三重院區篩檢站大塞車引發民怨的狀況，將落實指派作業分流，並將與新北市政府交通局溝通，讓醫療機構足以承擔PCR篩檢量能。（編輯：戴光育）1110218