更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情16/300

三重幼兒園案採檢全陰性 板橋某國中1人確診全班停課14天

2022/2/18 17:04（2/18 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市副市長劉和然（右）與衛生局長陳潤秋（左）18日下午出面說明最新疫情狀況，指出新北18日新增7例個案皆為被匡列接觸者居家隔離期間，經採檢PCR陽性確診。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年2月18日
新北市副市長劉和然（右）與衛生局長陳潤秋（左）18日下午出面說明最新疫情狀況，指出新北18日新增7例個案皆為被匡列接觸者居家隔離期間，經採檢PCR陽性確診。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府今天指出，三重某幼兒園染疫案匡列400人篩檢，全為陰性；新北今天新增7名確診本土病例中，案19951為就讀板橋區某國中女學生，她就讀的班級全班停課14天至3月3日。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文今天下午說明新北市最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公布三重區某幼兒園幼童染疫案後續，經採檢400人均為陰性。

劉和然表示，今天公布的個案19951、19993、19994、19995、19996、19997、19998，共7例都是台北市案19816（台北市房屋代銷人員）的接觸者，包含1對住在永和區的夫妻、1對住在永和區的父女，與住在板橋區、中和區、新店區等3名女性。

他說，7例因與確診者同在台北市某餐廳用餐，隨後其中4人又同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，經核酸檢測（PCR）都是陽性，已隔離治療。

張明文表示，經與專家會議討論及疫情發展需要，新北市幼兒園至高中的校園停課標準，今天起回歸中央頒訂規定，1班有1名師生確定病例，這個班級停課14天；1校有2名以上師生為確定病例，這所學校停課14天。

張明文指出，新北市原訂比較嚴格標準，是在去年因應Delta變異株病毒疫情以來所提升的，現在回歸中央標準；但為疫情調查需要，各學校與幼兒園可依客觀環境不同，以及確診者的活動區域動線，調整預防性停課天數。

張明文表示，三重區這所幼兒園仍維持停課14天。案19951是板橋區某國中的女學生，因此，她就讀學校停課標準適用今天的規定，就讀班級停課14天至3月3日，有43名師生被匡列；包含其他接觸者，因案19951被匡列共65人。

教育局指出，板橋區這所國中今天起已全校預防性停課3天，全校實施線上教學，校園與周邊已清潔消毒。

陳潤秋表示，新北市今天確診的7名病例，匡列接觸者共104人、77人居家隔離，都已安排採檢，持續疫調匡列。

她說，為避免重演昨晚新北市立聯合醫院三重院區篩檢站大塞車引發民怨的狀況，將落實指派作業分流，並將與新北市政府交通局溝通，讓醫療機構足以承擔PCR篩檢量能。（編輯：戴光育）1110218

（新北市府衛生局提供）
（新北市府衛生局提供）
延伸閱讀
高雄增2人北上聚餐染疫 國巨楠梓廠匡列採檢392人北市增5本土皆與宗教團體群聚有關 逾400人居家隔離染疫航警檢出新Omicron BA.2序列 無關桃機群聚WHO新防疫建議 14天隔離期可有條件縮短
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀