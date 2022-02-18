早安世界》補強台灣技術人力 藍領移工、僑外生將可申請永久居留
補強台灣技術人力 藍領移工、僑外生將可有條件申請永久居留
行政院院會17日通過移工留才方案，未來在台工作滿6年以上的移工以及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且工作滿5年後可申請在台永久居留。開放的產業類包含製造業、營造業、海洋漁撈、農業；社福類則為機構看護工、家庭看護工等。行政院長蘇貞昌表示，按規劃目標，到2030年資深移工能達8萬人、僑外生8萬人，盼在最短時間內補充產業所需人力，預計4月底前上路。曾在台工作滿一定年限後返國的移工，若有雇主願聘用，也可再度來台申請。工總歡迎政府此一方案，並指出南部科學園區茁壯後將產生大量人力需求，此方案對南科來說可達超前部署的效果。（看完整報導）
薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長
行政院主計總處17日發布110年全年受僱員工薪資統計，每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬3211元，年增1.93%。儘管110年經濟成長率高達6.28%，但物價上漲存在壓力，使得全年4萬1422元的實質經常性薪資較前一年減少0.04%，是5年來首次呈現負成長，代表經常性薪資的成長追不上物價上漲的速度。（看完整報導）
健保藥品、檢驗部分負擔擬調漲最高收取20％ 25日討論
健保財務連年虧損，衛福部長陳時中曾強調今年不調整健保費費率，而是希望透過加強使用者付費減少醫療浪費。健保署17日表示，正研擬調整藥品、檢驗檢查部分負擔的方案，預計將依實際花費收取10%到20%費用，但不同醫院層級會訂有收費上限。調整方案實施後，推估一年可挹注120億元收入，約6成民眾每次就醫不會多花超過200元，健保署預計25日公布初步方案，盼今年內開始實施。（看完整報導）
政院提修法防核心技術外流 經濟間諜最重判12年併科罰金億元
為防國家核心關鍵技術外流，行政院院會17日通過國安法修正草案，新增國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違者最重可處12年有期徒刑、併科1億元罰金。政院表示，有些營業秘密雖技術屬私人企業或個人所有，但若經認定為國家關鍵核心技術就需特別保護，例如台積電二奈米製程技術。另外，院會也通過兩岸人民關係條例部分條文修正草案，未來陸資若假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源來台投資，得處新台幣12萬元以上、2500萬元以下罰鍰。（看完整報導）
房屋代銷職場群聚增10確診 與高雄煉油廠同列疫情關注重點
國內17日新增14例本土個案，10人為雙北地區房屋代銷職場群聚衍生疫情，其中8人曾在多達80人以上的餐廳吃飯，結束後又有25人續攤赴KTV唱歌，其餘4名本土個案皆是匡列隔離期間確診，分別與高雄紅茶牛奶店案、桃機航警案及高雄砂石場群聚有關。中央流行疫情指揮中心表示，高雄鳳山家庭、紅茶牛奶店及大林煉油廠相關群聚，序列都與高雄港群聚相同。指揮官陳時中說，房屋代銷職場群聚衍生的聚餐歡唱團人數眾多，另外高雄大林煉油廠職場群聚對國家經濟影響大，是目前疫情最關心的2大重點。（看完整報導）
日本3月解除鎖國入境打3劑疫苗免隔離 德國3階段解除防疫限制
日本政府去年11月底起原則禁止所有外國人新申請入境後，首相岸田文雄2月17日宣布，3月起逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要在入境前、入境時及入境後第3天的病毒篩檢皆為陰性，7天隔離期就能縮短到3天，而完成接種3劑疫苗且從非屬Omicron變異株流行地區入境的外國人，將可免除入境日本後的隔離措施。另外，德國也將分3階段解除大多數的防疫限制，包括允許未打疫苗者進入商店購物和到餐廳用餐。（看完整報導）
烏克蘭東部持續緊張 雙方互控開火情勢混沌
路透社引述俄羅斯新聞社指出，烏克蘭東部親俄民兵17日指控遭到烏克蘭政府軍違反停戰協議，發動迫擊砲攻擊，但烏克蘭官方隨即否認，政府軍並反控俄國支持的親俄民兵砲擊盧甘斯克地區村莊，擊中一所幼稚園，造成2名老師腦震盪。俄羅斯日前宣布從烏東邊境撤離部分軍隊後，17日又稱撤出在克里米亞半島完成演習的部隊，但這些說法遭到西方懷疑，美國官員表示，俄國近來在烏克蘭邊境增派7000名士兵，私下仍在為戰爭動員。（看完整報導）
徐州8孩案網路熱議官媒冷處理 學者說明可能原因
江蘇徐州1名生下8個孩子的婦女被發現遭夫家以鐵鍊套住脖子限制行動，影片流傳到社群後震驚中國社會，官方事後證實為人口拐賣案件。事件延燒20多天，外界好奇，本案部分言論被刪，但為何沒有全部被封殺，學者分析，因當事人非敏感人物，相對於彭帥與中國前副總理張高麗的緋聞在中國是完全不能討論，徐州8孩案雖有網路管控，但並未趕盡殺絕。至於主流媒體沒有主動報導徐州8孩案，學者猜測原因可能是拐賣婦女並非個案，追究起來會牽涉到公安部門、法院的不作為。（看完整報導）
台灣國際駕照在韓可開小客車 便利短期商旅
台灣與韓國17日完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，即日起生效，未來國人赴韓國短期商旅，可持台灣核發的國際駕照在韓國駕駛自用小客車。外交部表示，台韓人民實質互動密切，在COVID-19疫情尚未爆發時，雙方互為第3大觀光客來源國，2019年兩國互訪人數共逾245萬人次。（看完整報導）
俄羅斯15歲花滑新星無緣金牌 捲禁藥風波仍續參賽爭議一次看
俄羅斯15歲少女瓦莉娃在北京冬奧寫下花式滑冰史新頁，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，但17日在長曲項目表現不如預期，短曲加長曲總分224.09分拿到第4名。瓦莉娃這次參賽引起不小風波，她7日拿下團體金牌，8日卻接到去年的藥物檢測報告，驗出禁藥陽性反應，當天原定舉行的頒獎典禮立即喊卡，也引發比賽不公等爭議。藥檢未過為何可續留冬奧參賽？各界看法如何？中央社整理事件脈絡帶讀者一次看懂。（看完整報導）
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