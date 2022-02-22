健保擬廢停保制、調高投保上限 25日討論【獨家】

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（中央社記者張茗喧台北22日電）為挽救連年虧損的健保，衛福部擬廢除停保制，避免旅外民眾一出國就停保，生病才回台用健保；另因投保金額上限已12年沒調整，也將一併研議調整，預計25日健保會討論。

健保財務連年虧損，衛生福利部部長陳時中去年底允諾今年不調整健保費率，但希望透過3方案補足財源，包括調整就醫部分負擔、檢討旅外國人權利義務、調升投保金額上限，盼強化使用者付費概念及就醫公平性，避免醫療浪費。

陳時中日前接受媒體專訪時證實，今年目標調漲藥品、檢驗檢查部分負擔，並將現行定額制改為定率制；健保署署長李伯璋指出，相關方案實施後，一年約可挹注健保新台幣120億元，預計在25日的健保會中討論。

值得注意的是，25日的健保會不只討論部分負擔，旅外國人就醫方案、調升投保金額上限方案都將一併列入討論範圍。

旅外國人就醫爭議之一為停復保制度，民眾只要在出國前辦理停保就可免繳交健保費，直到有就醫需求時再回台復保，遭詬病為「任意門」。

衛福部社保司司長商東福今天告訴中央社記者，旅外國人就醫公平性牽涉範圍廣且複雜，包括等待期、停復保等，目前僅在停復保制2方案較有共識，一是全面廢除停保制，二是只有國家派駐在外、遠洋漁船工作人員可停保，其餘一律禁止。

商東福說，根據推估，上述方案實施後，每年預估可增加約26億元健保收入，金額並不大，但較能落實公平性。

在健保投保金額上限方面，現行最高級距為18萬2000元，但外界認為基本工資逐年調漲，健保投保天花板卻遲遲沒調整，也引發議論。

商東福說，根據「全民健康保險法」第19條規定，健保投保上限調整有2大要件，第1是最高、最低金額差距少於5倍，現在是7.2倍；第2是高級距人數占被保險人3%，代表無法反映實際收入狀況。

不過，商東福指出，考量健保投保金額上限距離上次調整已長達12年，近來確實正在研議調高上限，但仍待各界凝聚共識，相關方案都會在25日健保會討論。（編輯：吳協昌）1110222