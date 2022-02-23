高中早自習每週至少4天自主運用 朝會限一次

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教育部23日和縣市達成共識，針對高中上午第一節課前的非學習節數（早自習），每週全校集合活動（如朝會）最多一天，其餘天數由學生自主規劃運用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北23日電）高中「延後到校」議題連日引起社會關注，教育部今天和縣市達成共識，每週全校集合活動（如朝會）最多一天，至少有4天早自習時間，由學生自主規劃運用。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為上午9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部長潘文忠日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手。

部分媒體報導早自習禁考試的天數為「一週至少3天」，引發台灣青年民主協會等學生團體不滿。教育部今天稍早以文字回應媒體時，仍強調正與縣市協商中，但之後又傳出最新訊息。

教育部國民及學前教育署今天邀集縣市教育局處長會商後達成共識，針對高中上午第一節課前的非學習節數（早自習），每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用。

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另外，且為落實「教學正常化」，教育部將增訂規範，各校於上午第一節開始上課前及課業輔導（第8節），都不可實施學業成績評量。

上述政策將透過修改「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」來規範，教育部同時希望縣市政府主管的高中，也一併修訂在校作息相關規定，以學生最佳利益為考量，強化學生主動學習、自主管理的能力，促進身心健康發展。（編輯：卞金峰）1110223