早安世界》基隆捷運預計2032年通車 南港至八堵設13站
基隆捷運預計2032年通車 南港至八堵設13站經費425億元
行政院長蘇貞昌22日宣布基隆與台北市之間的捷運路線計畫定案，全程16.05公里，每小時運量約1.5萬人，全程將設13個站，所需的425億元經費由中央政府負擔77%。交通部指出，基隆捷運與雙北捷運的汐東線將整合成Y字形，在樟樹灣、汐止區公所及汐科共站，預計121年4月通車。基隆市長林右昌表示，基隆將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市，為進步發展再注入一劑強心針。（看完整報導）
23日氣溫偏涼、降雨明顯 228連假大致晴到多雲
中央氣象局表示，22日起東北風增強帶來的冷空氣使台灣各地降溫，水氣增多，一直到23日白天都有明顯降雨，尤其在中部以北、東半部可能有局部大雨，其他各地也可能有短暫雨。228連假3天的天氣逐漸轉好，北部高溫可望回升到20度以上，僅剩迎風面的東半部有零星短暫雨。（看完整報導）
蒲亭派兵入侵烏克蘭東部聲稱維和 美國斥為胡扯
俄羅斯總統蒲亭22日簽署行政命令，承認烏克蘭東部頓巴斯地區兩個州為獨立國家，隨即派所謂的維和部隊進入，烏克蘭總統澤倫斯基指俄羅斯破壞了為兩國和平所做的努力，並拒絕接受領土遭到分割。聯合國安理會針對烏克蘭危機加深召開緊急會議，美國在會中痛批俄羅斯派出維和部隊的說法是胡扯。（看完整報導）
認定俄羅斯開始入侵烏克蘭 美英歐盟宣布制裁
美國總統拜登22日表示，俄羅斯承認烏克蘭東部兩個州為獨立國家是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，此舉公然違反國際法，美國因此將制裁俄羅斯2大金融機構。不過拜登並未對是否仍會與俄羅斯總統蒲亭會晤表態。稍早，英國宣布制裁5家俄國銀行和3名與蒲亭關係密切的俄國富豪，執政的保守黨國會議員並呼籲加大制裁，預防中國對台灣輕舉妄動。此外，歐盟一致同意針對俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整實施一系列制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場，德國也宣布中止可讓俄國賺取外匯的北溪2號天然氣管線計畫。（看完整報導）
寒流來襲急診數增 全台41人死亡最年輕31歲
19日寒流來襲以來連日氣溫偏低，各縣市消防局統計，台中以北等縣市疑因天冷，送醫急救人數增多，在台中市、苗栗縣、彰化縣等縣市近3日接獲至少逾百件非創傷救護案件。全台至少有41人死亡，最年輕的僅31歲；送醫時命危人數至少174人，但這些病例是否與天冷有關仍待確認釐清。（看完整報導）
新北防疫旅館護理師染BA.1病毒株 陳時中：本土疫情已獲控制
中央流行疫情指揮中心22日公布最新病毒定序，染疫的新北加強版防疫旅館護理師確認感染Omicron的BA.1病毒株，與目前造成本土疫情的Omicron病毒定序都不同，但陳時中指出，這3天內高達9成以上個案都是陰轉陽，對社會影響很低，本土疫情相對已經可以算是獲得控制。另外，國內專家認為，今年暑假境內防疫措施，如實聯制、口罩可望退場，對此，陳時中傾向維持在特定條件下可免戴口罩。（看完整報導）
香港疫情嚴重 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
香港第5波COVID-19疫情急速升溫，2月開始單日確診從數百攀至數千，21日新增7533例再創新高。大量病患湧入醫院，許多病患躺在戶外病床等候正式床位，還有一萬多名染疫者只能在家隔離等待入院。知情人士透露，北京中央官員建議港府採取中國使用的封控措施，遏制當今病例激增的局面，港府則在22日公布新一輪更嚴厲的防疫措施，包括3月推行全民強制核酸檢測，並把學校的暑假提前到3月至4月中旬實施。（看完整報導）
中國監管單位再度出手 要求國企調查與螞蟻集團資金往來
中國富商馬雲旗下的螞蟻集團遭到官方新一波鎖定。路透社引述的3名知情人士透露，中國監管機關上週要求國企啟動新一輪檢查，以查明這些國企對螞蟻集團的投資及其他關聯。這一舉動加劇了投資人對中國政府今年將繼續整頓科技平台企業的擔憂，並引發港股的科技類股繼續遭到拋售，阿里巴巴的股價盤中一度大跌5.3%，創下1月28日以來的新低。（看完整報導）
紐西蘭反疫苗示威變調 警方遭抗議者潑酸、開車衝撞
紐西蘭反疫苗示威者22日朝警方噴灑「令人刺痛的物質」，這場疑似酸液攻擊事件導致3警受傷送醫，持續數週的抗議活動愈演愈烈。除了疑似噴酸攻擊外，抗議現場還發生一起令人膽顫心驚的事件，一名示威者開車橫衝直撞，在距警方防線前僅幾公分處急煞，紐西蘭總理阿爾登譴責這些事件「相當可恥」。（看完整報導）
巴西里約山城暴雨增至180死 近千人失去家園
巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯15日遭遇暴雨襲擊，短短6小時內下了260毫米，高於2月一整個月的預期降雨量，引發多起土石流和洪水，摧毀道路房屋。累計罹難人數增至180人，至少104人失蹤，州政府民防廳仍在持續搜救，另有近千人失去家園。氣象專家表示，未來幾週仍有降雨機率。（看完整報導）
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