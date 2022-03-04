高雄染疫自助餐員工 連假曾訪花蓮玉里鎮

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花蓮縣衛生局4日表示，1名COVID-19確診個案228連假曾到玉里鎮旅遊，停留多處知名小吃店，已匡列接觸者並進行店家清消。圖為玉里橋頭臭豆腐。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年3月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣衛生局今天公布COVID-19確診案20832在花蓮足跡，這名確診者為高雄人，228連假至花蓮玉里鎮旅遊，停留多處小吃店，已匡列接觸者14名PCR採檢，並進行店家清消。

這名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者為高雄市30歲女性，為自助餐員工，3日因發燒、肌肉痠痛到診所就醫，經診所快篩發現弱陽性，醫師回報進行採檢確診。

高雄市政府下午防疫會議表示，這名確診者初次採檢Ct值為31，就醫再行採檢時馬上就下降到20，評估應該是近期感染情況；因確診者2月27至3月1日曾至花東旅遊，已請中央流行疫情指揮中心通知各地方衛生所進行疫調與匡列採檢。

根據花蓮縣衛生局疫調足跡顯示，確診者2月28日下午4時許至玉里鎮玉泉寺、玉里橋頭臭豆腐、7-11玉里門市、玉里橋頭麵及玉里鎮民廣場公園，停留時間約70分鐘，之後就回台東民宿。

花蓮縣衛生局下午發布新聞資料指出，目前已匡列14名接觸者，PCR採檢；目前2人居家隔離、9人自主健康管理及3人自主健康監測，並進行足跡店家周邊清消。

衛生局提醒，若有足跡重疊者，可於14日前自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應戴口罩，盡速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。（編輯：孫承武）1110304