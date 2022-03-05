更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市12家醫院7至13日 開青少年BNT門診

2022/3/5 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北5日電）北市衛生局今天表示，考量有部分青少年還沒打COVID-19疫苗，12家合約醫院於7至13日，開設青少年BNT門診，萬芳、三總、聯醫婦幼及國泰加開夜間或週六門診。

台北市衛生局下午以新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株持續於國際間及本土流行，考量尚有部分青少年未完成接種，為強化校園防疫網絡，北市12家合約醫療院所，7日至13日開設青少年BNT門診，並於萬芳醫院及三軍總醫院加開夜間門診、聯合醫院婦幼院區及國泰醫院加開週六門診，平日繁忙的家長可多加利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局呼籲，尚未完成第1、2劑（兩劑BNT疫苗間隔為12週以上）接種的12至17歲青少年，儘速完成預約，前往接種請攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），且須由家長（監護人或關係人）陪同至合約醫院掛號及現場共同簽署意願書。

另外，衛生局提醒，民眾如有AZ第1、2劑及追加劑接種需求，或莫德納、BNT及高端疫苗第1、2劑接種需求，可多加利用北市指定COVID-19疫苗合約醫院預約門診，3月31日前完成接種第1、2劑接種，可獲新台幣200元商品禮券。（編輯：張銘坤）1110305

延伸閱讀
竹縣加開關西衛生所接種 第3劑莫德納隨到隨打宜縣即日起至31日 打第1、2劑疫苗可領200元禮券拚疫苗覆蓋率 新北在百貨賣場設接種站開打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族