全台非法旅宿1873家 開罰上億元

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（中央社記者余曉涵台北6日電）觀光局統計，去年全台非法旅宿（旅館、日租套房及民宿）高達1873家，開罰總金額新台幣1億461萬元。非法旅館（旅館及日租套房）最多的在台北市；非法民宿最多則在屏東縣。

交通部觀光局日前公布110年1至12月各縣市旅館業及民宿查報取締績效，根據統計，全台非法旅館（旅館及日租套房）共有1214家，未合法民宿有659家，也就是說去年全台共有1873家非法旅宿。

根據觀光局統計，非法旅館（旅館及日租套房）部分，以日租套房為大宗，非法的1214家中，有810家屬於日租套房。以縣市別來看，以台北市有196家非法日租套房為最多，其次則是台中市，有17家非法旅館及170家非法日租套房。

以旅館與日租套房分開來看，最多違法旅館的縣市則是宜蘭縣，高達159家，其次則是南投縣有49家；台北市、基隆市、新竹市、金門縣及連江縣則是沒有非法旅館業者。

非法日租套房則是大部分集中在6都，最多的是台北市196家，其次是台中市170家、新北市126家、台南市109家、高雄市107家，桃園市則是14家。

開罰方面，根據觀光局統計，非法旅館部分，全台總計開罰692次，開罰金額為8685萬元。

民宿部分，根據觀光局統計，全台目前有659家非法民宿，其中以屏東縣有196家為最多，其次則是南投縣132家，花蓮及宜蘭也分別有76家及73家。

觀光局統計顯示，全台針對民宿部分共開罰425次，金額為1776萬元。（編輯：管中維）1110306