高中朝會不列出缺席 但可採適當且合乎比例管教

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教育部國民及學前教育署長彭富源（右）8日上午召開記者會，宣布已修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，其中重點包括全校集合活動每週最多1天，其餘4天由學生自由規劃，學生可於第1節上課前（約8時10分）抵達上課地點即可。中央社記者陳至中台北攝 111年3月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部正式修法，宣布高中每週全校集合活動（如朝會）最多1天，不列出缺席紀錄，但可採取「適當且合乎比例原則」的輔導管教措施，包括口頭糾正、書面自省等。

外界關注高中職「延後到校」議題，經過與各方多次研商，教育部於3月7日發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，嚴格規範每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2天」調降為「至多1天」，其餘4天由學生自主規劃運用，第1節上課前（8時10分）到校即可。

上述措施使高中生一週有4天，可從現行早上7時30分，延後到8時10分到校。教育部並明訂早自習、第8節等「非學習節數」，不能列入出缺席紀錄，不能提前教授各科教學進度，也不能實施列入學業成績計算的評量。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天上午召開記者會表示，學校要選擇哪一天實施全校集合活動（如朝會），應循民主參與程序，與學生、教師、家長溝通，經校務會議通過後實施。

記者會上，媒體追問朝會沒到會不會被記曠課，彭富源強調，所有「非學習節數」都不能列入出缺席紀錄，學校只能視情節，採取「適當且合乎比例原則」的輔導或管教措施。

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「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」第8條明確定義，教師可採用的管教措施包括口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護權人協助處理、書面自省、靜坐反省。

彭富源表示，教育部將透過自我檢核表等方式，引導學校在8月1日前循校內民主程序，修訂校內學生在校作息相關規定；之後也會定期查核學校執行情形，請各縣市教育局督導。學生如果發現學校未依規定辦理，可直接向國教署署長信箱檢舉。（編輯：張芷瑄）1110308