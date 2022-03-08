早安世界》俄烏開戰致股匯重摔 外資賣超822億 台幣貶至28.25元
俄烏開戰致股匯重摔 外資賣超822億 台幣貶至28.25元
俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場擔憂油價飆漲、恐衝擊全球經濟。台股7日大跌557.83點，失守17200點，收在17178.69點，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的最大量。電子、金融與傳統產業股全面下挫。外資賣超台股882.4億元，創下台股史上第二大賣超紀錄。隨著股市高額賣超，新台幣也大幅走貶，兌美元匯率收在28.25元，下跌1.35角，來到近11個月的低點。外匯交易員表示，國際對俄羅斯制裁加劇牽動資金挪移，美元指數近期明顯走強，新台幣相對偏弱整理，後續要持續關注外資動向以及美元走勢。（看完整報導）
美歐擬禁俄石油進口 油價天然氣創新高 國際金價大漲
美國6日表示，正與歐洲國家「積極討論」禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，但未宣布徹底抵制，消息一出，國際油價飆至近14年高點，歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格狂漲超過60%，來到每百萬瓦時345歐元，英國天然氣價格則觸及至每撒姆（therm）8英鎊，均漲至歷史高點。國際金價7日在亞洲早盤飆破2000美元，主因投資人擔憂俄羅斯入侵烏克蘭將衝擊全球經濟，紛紛將資金轉移至避險資產。（看完整報導）
台中火災6死 房客為養羊與屋主起口角挾怨縱火 兩人遭送辦
台中市中區興中街出租套房大樓6日發生火災造成6死6傷後，檢警7日指出，鄭姓男房客在8樓租來的套房養羊，莊姓女屋主對此不滿，兩人產生閒隙，鄭男縱火報復，警方詢問後將鄭男及被控在樓間推積雜物的莊女依公共危險罪嫌送辦。針對該大樓曾於86年申請變更為旅館設20間套房，如今增為41間出租套房，中市府將勘查是否違法，若屬實將重罰；至於頂樓違建將加速強制拆除。有關莊姓女屋主堆積雜物疑阻礙逃生。中市環保局表示，2年來已開出24件罰單，女屋主都未繳，經移送行政執行署才繳11件。（看完整報導）
烏克蘭抗敵傳捷報但平民死傷嚴重 俄羅斯列停戰4條件
入侵烏克蘭的俄軍持續攻擊平民目標，釀成嚴重死傷，包括基輔附近的戈斯托梅利鎮鎮長普里利普科在分送麵包和藥品給傷患時，連同另外2人遭俄軍射殺身亡。但烏軍抗敵續有進展，官員7日表示，烏克蘭部隊收復東北部的楚胡伊夫鎮，並奪回南部尼古拉耶夫州的機場。同日，俄烏雙方代表展開第3輪談判，俄羅斯詳列4項停戰條件，發言人培斯科夫說，烏克蘭須停止軍事行動、修憲確立中立地位，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。（看完整報導）
俄方稱暫時停火開人道走廊 但難民只能前往俄國、白俄羅斯
俄羅斯軍隊前進烏克蘭首都基輔，只剩最後一座橋梁擋住俄軍去路，而這座橋下方已布好炸藥，守軍一接獲指令就會引爆。國際傳真社引述俄羅斯國防部說法報導，俄國軍方於莫斯科時間7日上午10時（台灣時間7日下午3時），在烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、馬立波與蘇梅等地暫時停火，以利開設人道走廊。烏克蘭指出，俄方所謂人道走廊只允許烏克蘭各大城市的民眾逃到白俄羅斯或俄羅斯，這種安排「完全不道德」，且俄軍持續開火，人道走廊很難設立。（看完整報導）
俄羅斯公布「不友善」國家與地區名單 台灣入列
俄羅斯入侵烏克蘭後遭到國際嚴厲制裁，俄媒報導，俄羅斯聯邦政府7日通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，台灣也被列入。這份名單中加註說，台灣雖被視為中國領土，但自1949年起由自己的政府治理。被列入名單的國家和地區都曾在俄軍於2月24日入侵烏克蘭之後，對俄國實施制裁或加入制裁的行列。（看完整報導）
烏克蘭人砲火下逃難 台灣捐款專戶首撥1億助難民
俄羅斯入侵烏克蘭引發難民潮，法新社記錄一個家庭的逃難經歷。他們抵達等著疏散的小貨車前，得在俄軍重重炮火下，穿越一塊500公尺的空地。當他們狂奔終於抵達目的地時，低頭即瞥見腳邊兩具屍體。外交部2日開設的賑災專戶募款截至7日下午5時，已收到新台幣3.3億元捐款，外交部長吳釗燮宣布，將從專戶先提撥新台幣一億元，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位。（看完整報導）
制裁料將使俄國GDP萎縮12.5% 美歐經濟也受衝擊
根據預測，俄羅斯入侵烏克蘭將使美國經濟成長放緩，並伴隨更高的通貨膨脹，歐洲經濟將擺盪至接近衰退，俄羅斯則將受到最嚴重的打擊，該國經濟將在前所未有的制裁壓力下癱軟。俄羅斯6300億美元外匯存底已遭到凍結，與世界其他地區的經濟聯繫也被切斷。摩根大通預測，俄羅斯GDP將萎縮12.5%。（看完整報導）
303大停電 王美花留任督導強化電網 曾文生代理台電董事長
台電興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，董事長由經濟部次長曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任；至於經濟部長王美花去留，行政院長蘇貞昌責成她督導強化電網韌性建設的計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍。（看完整報導）
自助餐衍生旅遊團案源頭同新北設計師案 長者打疫苗將送500元衛教品
自助餐衍生旅遊團群聚擴大，7日新增2名COVID-19本土病例都與此案有關，本案累計11人染疫；此群聚定序結果出爐，序列與新北設計師案相同。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，疫調發現旅遊團的確診者（案20913）與新北設計師案曾赴Miacucina餐廳用餐的染疫顧客（案20248）有接觸史。媒體詢問案20248確診時，為何案20913沒有被匡列，陳時中說因出現時間差，所以確診個案接觸者被漏掉。至於確診者是否隱匿足跡，新北市衛生單位正在調查。陳時中也公布，各地方政府自3月10日至4月10日可加碼提供500元以下衛教品，鼓勵65歲以上的民眾接種第1至第3劑疫苗。（看完整報導）
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