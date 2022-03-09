央廣俄語節目短波突破封鎖 收烏克蘭聽眾感謝信

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）俄羅斯入侵烏克蘭，更祭出嚴格媒體限制、管控新聞。台灣每天以短波廣播的央廣俄語節目，突破重圍，持續對俄語地區播音，更收到烏克蘭聽眾來信，感謝在艱難時期給予支持。

中央廣播電台今天發布新聞稿分享，央廣俄語節目於1950年7月起在台灣播音，曾一度停播，不過1994年3月28日復播後，迄今運作28年。每天透過2個短波頻率，發送台俄最新資訊與相關報導到俄羅斯、烏克蘭等地區，是台灣唯一以俄語廣播的媒體。

自俄羅斯宣布對烏克蘭展開軍事行動，央廣俄語節目就在第一時間報導相關訊息，並隨時針對戰事情況、國際反應、局勢變化等做詳盡完整的報導。

最近節目組就收到來自烏克蘭第2大城市、位於東北方的哈爾科夫（Kharkov）聽友來信，寫道：「親愛的央廣主持人，非常感謝你們在這個艱難而充滿挑戰的時期所給予的支持，我們會盡最大努力確保自身安全」，感謝央廣不斷透過短波廣播及郵件表達對聽友的關心。

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央廣俄語節目召集人瑪莎表示，他們除了將提供相關戰事報導，同時關注台灣政府及人民對戰爭的反應，並專訪學者探討俄烏戰爭對台灣的影響。另外包括俄烏戰事的真相與自由世界對侵害主權的譴責，「我們會繼續加強傳遞最新、最正確的資訊並關懷支持我們的聽友」。

央廣表示，在俄羅斯當局封鎖媒體措施之際，短波廣播能透過電離層傳播至數千里外，不需透過網路且能避開封鎖的特性，恰能發揮其傳播功效。日前英國國家廣播公司（BBC）的網站被俄羅斯封鎖後，BBC也隨即重啟短波廣播，正是看中短波廣播的優勢。（編輯：張芷瑄）1110309