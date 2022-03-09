賑濟烏克蘭滿一週 善款累計逾4.5億元

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（中央社記者賴于榛台北9日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶至今天下午4時20分為止，累計達新台幣4億5412萬，其中實體帳戶3億4598萬元，線上多元支付平台則收到1億814萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，開設滿1週。

基金會下午發布新聞稿指出，專戶截至今天下午4時20分為止，累計達4億5412萬，其中實體帳戶3億4598萬元，線上多元支付平台則收到1億814萬元。

基金會表示，捐款筆數達7萬9000筆，透過轉帳匯款帳戶比例為55%，線上多元支付比例為45%。

基金會說，此次提供線上多元支付服務的挖貝平台系統，將於10日凌晨1時30分至3時30分進行系統臨時停機維護優化，屆時將無法顯示及進行結帳。

而為了確保款項得以妥善運用，基金會指出，將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。

基金會表示，此次捐款至4月1日截止，線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間23時59分先行關閉，請有意捐款的民眾把握時間。（編輯：蘇龍麒）1110309