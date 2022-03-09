減免烏克蘭捐款專戶匯款手續費 金管會一週內研議

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（中央社記者謝方娪、張璦台北9日電）俄烏戰爭未止，烏克蘭捐款專戶募款金額已逾新台幣4億元，金管會表示，將和財政部、央行討論，並請財金公司一週內研議匯款手續費減免措施可行性。

俄烏爆發戰爭，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計募款至4月1日止。

民進黨立委林楚茵今天在立法院財委會質詢表示，目前民眾對烏克蘭捐款已破4億元，公民營金融機構是否可研擬減免匯款手續費措施。

林楚茵進一步指出，特殊時期或重大事故善款募捐時，減免捐款手續費已有先例，現在反戰是普世價值，此時正是金融業發揮企業社會責任時刻。

金管會主委黃天牧表示，會請銀行局確認，並同財政部、央行洽財金公司了解，是否可以提供捐款人優惠措施。

金管會銀行局長莊琇媛說，財金公司本身有救災手續費減免機制，後續會請財金公司研擬跨行手續費減免措施可行性，並盡量在一週內研議。

財政部長蘇建榮下午出席金融研訓院活動，接受媒體聯訪時表示，減免手續費措施會和財金公司、央行及金管會討論，如果研議後可以實施，會是銀行統一的作為，不會只有公股金融機構實施減免。（編輯：林淑媛）1110309