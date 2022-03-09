防非洲豬瘟端午節前祭新制 開罰違規郵包收件人

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，昨天又收到從泰國寄來非洲豬瘟病毒香腸。農委會防檢局局長杜文珍說，為把關邊境，收件人再不告知疫區親友不要寄來，端午節前將推新制、罰收件人。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。陳吉仲報告時，提及中華郵政台中郵件處理中心昨天又收到從泰國寄來香腸。杜文珍說，這件郵包產品的非洲豬瘟病毒核酸檢驗呈現陽性。

杜文珍接受媒體聯訪時說，寄疫區的豬肉及其製品來台是違規的，一般會給一張單告知收件人了解這樣寄送郵包是違規的，現在並已進一步請收件人告知家鄉親友不能寄來，另外，中華郵政系統也已跟對方國告知不能寄這樣的產品來台灣。

她並說，雖然這類違規事件也有國人的親友從海外寄來，但是居多是外籍配偶或外籍移工的親友從家鄉寄來，有時收件人會說不知情；針對這類情況，行政院院長蘇貞昌已說，說不知道就不用罰，持續有這類事件，對把關邊境防疫的人員來說，會造成工作壓力。

她強調，若要開罰收件人，須避免冤枉，且執法人員也須有清楚的判準依據，因此包含內政部移民署、縣市政府都很幫忙，已展開訪談，例如台南市政府已訪查數件，台中市政府也會展開訪談，被訪談的收件人會因此被雇主關心，其實已構成壓力、產生嚇阻效用。

不過，她還是說，為杜絕非洲豬瘟病毒透過郵包輸入國內，影響養豬產業生計，端午節前將根據訪談內容，研議出判準原則、開罰額度，啟動開罰收件人的新制。

她補充，開罰的法源依據會援引「動物傳染病防治條例」，罰鍰額度希望比照旅客違規攜帶非洲豬瘟肉品入境，首次違規罰新台幣20萬元，之後罰100萬元，但是確切金額還要等定案後再公布。

防檢局幕僚補充，今年迄今至少有5件含非洲豬瘟病毒產品的郵包，違規寄送來台。（編輯：陳政偉）1110309