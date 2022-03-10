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疫情12/300

台南某醫院疫情狀況 指揮中心下午說明

2022/3/10 10:17
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（中央社記者張茗喧台北10日電）宮廟旅遊團疫情燒進台南某醫院，造成2名藥事人員確診；今天起高齡者接種COVID-19疫苗可獲500元衛教品，能否刺激打氣也備受矚目，指揮中心指揮官陳時中下午將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，一條傳播鏈從高雄自助餐店一路燒向宮廟旅遊團，再燒進台南某醫院，群聚人數持續攀升。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，疫調發現，染疫的台南鹽水養雞戶（案20974）曾搭復健巴士至台南某醫院，造成同車5人染疫，進一步採檢醫院人員，又發現2名藥事人員確診，迄今累計20人確診。

因應醫院出現群聚疫情，此醫院門診將全面暫停至3月13日，進行環境清消，住院患者只出不進。

根據指揮中心統計，國內仍有3條監測期內、感染源待釐清的傳播鏈，分別為新北設計師衍生高雄自助餐店宮廟旅遊團案、桃園米迪幼兒園案及新北涮涮鍋案。

國內疫情收斂，疫苗打氣也降溫，指揮中心昨天起開放第26期COVID-19疫苗預約，提供第3劑疫苗，並釋出123萬接種名額，但首日預約率僅不到1成。

指揮中心為提升高齡者接種COVID-19疫苗意願，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者（55歲以上原住民）只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元衛教品，今天起更跨擴大適用具原住民身分55歲以上民眾，呼籲長者儘速接種，以獲得保護力。

國內疫情狀況、疫苗打氣能否回溫，陳時中將於下午2時召開記者會說明。（編輯：管中維）1110310

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