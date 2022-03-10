舌尖遊香港 圓山飯店端水上人家美食蜑家菜

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台北圓山大飯店首度推出香港水上人家的鮮美料理「蜑家菜」，12日起，由來自香港的金龍餐廳主廚許耀光獻上30道佳餚，其中，「漁村蒸三寶」是漁村招牌菜，其中所需的蝦乾要泡12小時以上，保留漁家懷舊的傳統風味。中央社記者汪淑芬攝 111年3月10日

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）國境還未解封，民眾出國要再等待一段時間。台北圓山大飯店首度推出香港水上人家的「蜑家菜」，是來自世居船上族群的「避風塘」料理，讓民眾用舌尖遊香港。

台北圓山大飯店今天舉行記者會，介紹旅遊香港必吃的美食「蜑家菜」，12日起，由來自香港的金龍餐廳主廚許耀光獻上30道最新鮮美味的「蜑家菜」美饌。

台北圓山大飯店表示，在香港稱蜑（讀音dan）家人，其實是世居船上的族群，靠出海捕魚維生，入夜時分蜑家人就會將船艇停泊在能避風的岸邊，也就是香港人稱的「避風塘」，由於蜑家人居住在水上沒有冰箱，抓到的海鮮必須即刻料理，因此蜑家菜的最大特色就是「新鮮」，又因為港邊風大菜餚易寒，所以第2個特色就是「熱度」。

另，因為蜑家人長期在水上生活，又沒有冰箱的情況下，他們把剩下的漁獲整理好後掛曬，製成鹹魚和蝦乾，除了能保存食物，還能來增加菜餚風。綜合蜑家人生活特點所衍生而出「蜑家菜」料理美食，是許多人到香港旅遊時，必嚐的經典美味。

許耀光是土生土長香港人，以創意廣式料理見長，這次特別為台北圓山大飯店設計30道「蜑家菜」風味料理，包括：「避風塘沙母佐靚干貝粥」、「菌王醬豉椒炒龍蝦」、「蜑家起司牛油松露蝦脆米」等，使用的配料都很特別例如蠔乾、蝦乾，連陳皮都有10年以上的歷史。

許耀光說，「避風塘沙母佐靚干貝粥」選用重達1公斤以上的鮮活肥美大沙母，熱油酥炸至8分熟後大量灑上主廚特製蒜酥，濃濃蒜香與鮮甜肥美的蟹肉完美結合，蒜酥再搭配上皮蛋與干貝，熬煮4小時的白粥，鮮、香、鹹一次到位，完全鎖住老饕的胃。

「漁村蒸三寶」則是漁村招牌菜，其中所需的蝦乾要泡12小時以上，加入馬友鹹魚、銀魚、臘腸、肝腸、金針菇、紅蘿蔔等食材，將食材浸入泡蝦乾的高湯，再蒸煮5分鐘，保留漁家懷舊的傳統風味。

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許耀光以自製的野生菌王醬製作「菌王醬豉椒炒龍蝦」，菌香味濃厚，讓菌香完美融入鮮甜的龍蝦肉中，撲鼻的鮮香，讓人吮指回味。

許耀光還介紹一道特別的「蜑家起司牛油松露蝦脆米」，是以台梗9號米酥炸成脆米，脆米與新鮮菠菜打成的醬汁煨煮後，搭配新鮮酥炸大明蝦及松露與鵝肝熬煮而成的醬汁，完美融入脆米中，濃郁鮮美的滋味，讓人回味無窮。（編輯：陳政偉）1110310

台北圓山大飯店首度推出香港水上人家的鮮美料理「蜑家菜」，12日起要帶領民眾用舌尖遊香港。其中「蜑家起司牛油松露蝦脆米」，是以台梗9號米酥炸成脆米，脆米與新鮮菠菜打成醬汁煨煮後，搭配新鮮酥炸大明蝦及松露、鵝肝熬煮而成的醬汁，濃郁鮮美。中央社記者汪淑芬攝 111年3月10日