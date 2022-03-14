立委質疑紙容器黑數多 環保署：與檢調合作查核

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（中央社記者張雄風台北14日電）去年全台回收約17萬噸紙容器、但生產申報量卻只有6萬多噸，立委質疑市場上有很多黑數。環保署今天說，專案檢調合作追查，也進廠查核；近3年追回新台幣7300多萬元短繳金額。

立法院社福及衛環委員會今天邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢表示，去年回收約17萬噸紙容器，紙容器是公告應回收物，前端生產依法需要申報，但申報量卻只有約6萬噸、與回收量相差近3倍；違法黑數來源，可能非法生產、或是短漏報。

環保署長張子敬答詢表示，環保署一直都有在執行查核，自108至110年共查128家已登記工廠、追繳7300多萬元短漏報；目前也在規劃紙容器上要有QRcode方便查核，相關規劃正在草案研商討論中。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌接受媒體聯訪時表示，這3年也有進行未登記的工廠進行稽查，已查出50家業者，都是規模較小廠家；另外為了加強短漏報的問題，有訂定檢舉短漏的獎勵要點，如果舉檢、查核屬實，最高可以獲得50%短漏金額為獎金。

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王嶽斌指出，事實上回收體系暢通、回收量都有上升，但前端的部分還是發現有業者惡意短漏，所以就會與檢方合作、查處申報不實。以去年為例，私人檢舉10家中有6家確定是短漏報，都屬於小型製造廠商；這6家也已依法告發、要求追繳，每間業者追繳金額約100萬元。

王嶽斌說，環保署都有與檢調單位合作、以專案進行；後續會持續檢討管理措施；另外也會針對列管的大廠進行駐廠查核，主要是清查這些已登記業者是否會有短漏申報。（編輯：方沛清）1110314