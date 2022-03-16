桃園機場擬增資至少7百億 分8年達標

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）桃園國際機場公司董事長林國顯今天接受媒體聯訪表示，疫情影響，加上機場推動第3航廈及第3跑道建設，未來幾年資金缺口達新台幣1500億元，擬增資700、800億元，於2030年達標。

林國顯說，桃機公司成立11年，累計有127億元的公積金，但這2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，機場收入大減，加上正推動興建第3航廈與第3跑道，未來幾年資金缺口估計達1500億元，除了舉債外，也希望政府透過增資方式，給予桃機公司財務協助。

林國顯說，桃機的增資計畫已由交通部提報到行政院，目前桃機資本額是248億元，加上公積金的盈餘也只有300多億元，2026年以前會是各項建設的付款高峰期，因借款仍會有一定的限制，桃機提出的增資額度是700、800億元。

林國顯說，行政院支持桃機的增資案，但未核定，桃機是希望明年開始到2030年能逐年增資，協助桃機度過財務難關。

林國顯也表示，因增資是分階段，未來解封後，如果航空、旅遊業復甦狀況好，桃機後期增資金就不必那麼多，目前歐美的航空復甦比亞洲好，一般估計國際航空業2026年回復到2019年以前的水準，但亞洲可能要到2028年才會回復。（編輯：張芷瑄）1110316