嘉義喜宴群聚延燒 雲林新增1確診者匡列4人居隔

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國內21日新增5例COVID-19本土確診案例，其中4例與嘉義婚宴群聚相關，雲林縣長張麗善（圖）21日召開防疫記者會，說明案22137病情，同時公布案22040到雲林縣的足跡、相關學校停課資訊。中央社記者姜宜菁攝 111年3月21日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣長張麗善今天在COVID-19防疫記者會表示，居住在斗六市案22137在13日到嘉義市耐斯王子飯店參加喜宴，因與確診者足跡重疊，20日被匡列居家隔離，PCR採檢為陽性，已匡列4人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，其中4例與嘉義婚宴群聚相關，分別為嘉義的案22040、22041、22085，與雲林的案22137。

張麗善今天在衛生局長曾春美和教育處長邱孝文陪同下召開COVID-19防疫記者會，說明案22137病情，同時公布案22040到雲林縣的足跡、相關學校停課資訊。

張麗善指出，案22137是67歲男性，家住斗六市，13日出現喉嚨痛、頭昏症狀，因曾接觸外縣市確診個案，20日匡列為居家隔離者並採檢，結果為陽性，已安排到醫院隔離治療。

曾春美說，案22137自述13日中午參加嘉義市喜宴，當天下午即出現不適症狀，是否為感染源，衛生局今天已緊急採集個案血清檢體送驗，待基因定序出爐才能確定。

曾春美提到，案22137在13日即出現症狀，所以疫調往前推至3月1日，其足跡已經請警方協助調查，目前案22137的妻子等4人已匡列隔離並採檢。

曾春美表示，居住在嘉義市案22040為嘉義縣退休女教師，曾在14日上午到四湖鄉飛沙國小、16日下午到水林鄉水燦林國小，全程皆有戴口罩，已匡列25人居家隔離。

邱孝文進一步說明，水燦林國小全校309名學生從今日起到26日預防性停課，另有1名下崙國小教師也曾參加水燦林國小研習，有1個班級今天預防性停課，飛沙國小2名教師及4名學生與案22040接觸，所以全校今天預防性停課，下崙國小和飛沙國小明天是否復課，有待PCR採檢結果出爐後決議。（編輯：唐聲揚）1110321