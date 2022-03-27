桃園新增確診者足跡 曾前往華泰名品城等7處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市政府27日公布確診者公共場所足跡，曾前往華泰名品城、瓦城、漢來上海湯包、石頭火鍋及活蝦之家等7處。（桃園市政府提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府今天公布新增確診者公共場所足跡，曾前往華泰名品城、瓦城、漢來上海湯包、石頭火鍋及活蝦之家等7處，環保局已完成消毒作業，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心的資料顯示，桃園市今天有18例境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中12例為落地採檢陽性，6例為居家檢疫期間採檢陽性。

新聞處指出，確診的案22713為今天公布的境外移入個案，9日從越南入境，23日自行執行快篩陰性，25日因為要陪同妻子就醫PCR採檢陽性，Ct值35.17，跟大潭電廠工程移工確診案無關係。

新聞處也公布案22713公共場所足跡，包括20日中午11時30分，曾到桃園區莊二街的「原創屋石頭火鍋」、下午5時40分曾至平鎮區環南路的「海岸庭園活蝦之家」；21日中午12時34分至下午1時曾到龜山區復興一路的「阿仁生炒無骨鴨肉羹店」；23日下午5時曾至蘆竹區南崁路的「漢來上海湯包桃園店」；24日曾前往「GLORIA OUTLETS華泰名品城」、中午12時50分至下午2時曾到「瓦城桃園新光影城店」、晚間6時至7時曾至「瓦城中壢大江店」。

市府提醒市民，如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110327