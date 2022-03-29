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冷氣團4/2報到下探14度 清明連假先濕冷後回穩

2022/3/29 17:34（3/30 01:06 更新）
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氣象局表示，4月2日冷空氣南下，可能達大陸冷氣團強度，4月2、3日最冷，台北低溫下探攝氏14度。圖為台北市信義區街頭民眾共撐一把傘擋雨。（中央社檔案照片）
氣象局表示，4月2日冷空氣南下，可能達大陸冷氣團強度，4月2、3日最冷，台北低溫下探攝氏14度。圖為台北市信義區街頭民眾共撐一把傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，明天較今天溫暖一點，31日起稍降溫；預計4月2日冷空氣南下，可能達大陸冷氣團強度，4月2、3日最冷，台北低溫下探攝氏14度；清明連假前半偏濕冷、後半逐漸才回穩。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天有微弱鋒面通過台灣北部海面，中南部、東南部地區會有間歇性陣雨，北部、東北部、馬祖有局部短暫雨，金門、澎湖會有局部陣雨或雷雨。

林定宜表示，31日東北季風增強，花東地區會有局部短暫陣雨，雨勢較明顯，北部、東北部、中南部山區局部短暫雨，其他地區是多雲；4月1日東北季風影響，迎風面北部、東半部會有局部短暫雨，中南部山區則是零星短暫雨。

林定宜指出，預計4月2、3日是變天的「重頭戲」，受東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，水氣增多，北部、東北部濕冷，其他地區偏涼；幾乎全台有雨，中部以北、東北部為短暫雨、其他地區為局部短暫雨。

林定宜提到，4月4、5日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，水氣逐漸減少，北部、東半部為局部短暫雨、中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

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氣溫方面，林定宜說，明天吹東南風，高溫會再比今天略高一點，預計31日起北部、東北部轉涼，4月2日起東北季風或大陸冷氣團影響期間，高溫可能下降6、7度，預估4月2、3日夜間清晨最冷，台北低溫有機會達14度；4月4、5日氣溫會逐漸回升。

林定宜提醒，30、31日在金門、馬祖全天，西半部夜晚清晨可能會有霧或低雲，影響能見度；30日至4月1日東半部沿海有長浪，其中31日至4月1日長浪範圍擴大至中部以北沿海、金馬澎也有機會發生。（編輯：陳政偉）1110329

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