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吳德榮：31日冷空氣南下 4/1晚間低溫探13度

2022/3/30 08:27（3/30 10:15 更新）
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各地日夜溫差大。圖為14日高雄五甲公園民眾孩童著短袖短褲遊玩，一旁長輩仍穿長袖保暖。（中央社檔案照片）
各地日夜溫差大。圖為14日高雄五甲公園民眾孩童著短袖短褲遊玩，一旁長輩仍穿長袖保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今天氣溫持續回升，明天午後冷空氣南下，氣溫逐日下降，4月1日至2日夜晚清晨最低溫探攝氏13度；清明連假前半全台有雨，後半轉為舒適穩定、日夜溫差大的天氣。

中央氣象局今天發布濃霧特報，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜晚及清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹及台中已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗及台南能見度亦較低，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天氣溫續回升，白天偏暖，下午微弱鋒面快速掠過，不穩定度提高，鄰近山區有午後對流、局部陣雨或雷雨被激發的機會，入夜後雲層漸消散。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午起至4月1日東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；明天下午起冷空氣南下，氣溫逐日下降，4月1日晚間至4月2日清晨最低溫下探13度，北台灣轉濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，最新模式模擬清明假期天氣，4月2日另一波水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，4月3日持續全台有雨，期間有較大雨勢，應注意，北濕冷、中南部濕涼微冷。

吳德榮指出，4月4日、5日高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，白天北舒適、南微熱，夜間、清晨因輻射冷卻氣溫仍低，日夜溫差大；東半部局部地區偶有少量降雨的機會。

吳德榮說，預估4月6至8日持續晴朗穩定。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110330

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