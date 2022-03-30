基隆市南榮國中1學生確診 個案班級停課10天

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基隆市南榮國中有一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方在官網公告，全校30日預防性停課31日復課，確診個案班級停課10天，環保局30日上午派員到校清消。中央社記者王朝鈺攝 111年3月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市南榮國中1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全校今天預防性停課改採線上教學，明天復課，確診個案班級停課10天（30日起至4月8日結束），4月11日復課。

校方人員今天指出，這名確診學生28日早上要進校門時，經紅外線檢測體溫達攝氏37.5度便通知家長帶回，學校昨天上午接獲家長通知這名學生確診，立即通報衛生局和教育處，衛生局和基隆市立醫院昨天下午派員到校，協助全校師生約160人PCR核酸檢測，現正等待採檢報告。

除確診學生所屬班級全班停課10天外，經疫調後，發現這名學生曾和2個班級共6名學生接觸，為求慎重起見，這6名學生也停課10天，被匡列居家隔離的學生改採線上教學。

校方人員表示，環保局上午已派員到校清消完畢，學校也已發放每人4份快篩試劑，供師生每2天篩檢一次並回報結果。（編輯：方沛清）1110330