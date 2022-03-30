被檢舉唱歌沒戴口罩 柯文哲：依法行政該罰就罰

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長柯文哲被檢舉跑行程時，上台唱歌沒戴口罩。柯文哲今天表示，防疫規則就連身為地方指揮官的他也搞混，但規則訂了就要遵守，依法行政、該罰就罰。

台北市長柯文哲被檢舉29日晚間出席聯歡晚會時，唱歌沒戴口罩。

柯文哲在下午的北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上被問及此事表示，規則沒改前都要遵守，如果違規該罰就罰。

柯文哲說，現在口罩是上台演講不用戴、唱歌要戴、唱完要拍照又可以不用戴；請來的歌手不用戴、臨時被請上去唱歌的要戴，「我作為地方防疫指揮官我都搞混」，但規則訂了就要遵守，依法行政、該罰就罰。

衛生局副局長陳正誠則表示，會依傳染病防治法及行政程序法辦理，會給當事人事實陳述的機會，之後根據事實跟證據力「該怎麼處理就怎麼處理」。

此外，媒體提問，北市勞動局長陳信瑜遭指替副市長黃珊珊助選，政風處建議記過一次、人事註記劣蹟。

柯文哲回應，政風只是建議，還要送人評會處理，而如果要慢慢建立法治國家，便要依法行政，除非覺得法條不對，那就修改；而後續若有新的抱怨或證據，就還是照程序來。（編輯：張銘坤）1110330