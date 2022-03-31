速食業者兒童節首推共讀日 讓陪伴更有意義

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（中央社記者余曉涵台北31日電）兒童節即將到來，為了鼓勵親子共讀，讓陪伴更有意義，速食業者選中插畫家林廉恩作品HOME作為年度選書，將首度在兒童節推出共讀日。

一年一度的兒童節將至，速食業者麥當勞發出新聞稿表示，將在今年兒童節首次舉辦「麥麥共讀日」，4月4日當天購買指定商品，就可獲得榮獲童書界最高榮譽「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」的故事類首獎、第45屆金鼎獎「兒童及少年圖書獎」得主，插畫家林廉恩作品HOME。

麥當勞說，HOME也是麥當勞的年度選書，內容取材自生活中唾手可得的素材，組成各種家的面貌，「不管到過哪裡，最後我們還是回到出發的地方，我們的家。」引導讀者一同感受「家」的美好。

為引導孩子愛上閱讀、快樂成長，麥當勞指出，2020年起，隨餐發送Happy Meal雙語讀本，引領孩子探索世界奧秘、啟發想像力，至今已發行近200萬冊；連續2年與家扶基金會合作，以雙語讀本作為兒少的課外閱讀素材，今年將提供7200冊雙語讀本，予家扶學童、書屋與非營利幼兒園。

莊福文教基金會則率領專業志工前往偏鄉地區傳遞動物保育的知識，近日更前進離島偏鄉，為學童帶來以陸地動物保育為主的知識，認識有別於離島常見的海洋與島嶼動物。

莊福文教基金會說，也藉由繪本故事演出、動物知識小學堂、搶救動物大作戰、繪畫心得分享等方式，讓孩子們認識瀕危動物的特徵與現況，以及保育的重要性，為教育資源不易抵達的離島地區學童帶來不同領域的知識。

屏東海生館則是從4月2日至4月5日將推出一年一度的「兒童海洋節」，透過繪本故事屋、海洋樂團、親子馬戲、氣球派對、趣味拼圖等一連串好玩有趣、能動能靜的豐富活動及展示，要讓小朋友認識海洋。

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屏東海生館說，今年推出「捐舊書，贈年卡」優惠，邀請大家一起遊海生館做公益，放大舊書的價值，在4月2日至4月5日連假期間，6到12歲孩童購票入館，並捐贈2本出版時間5年內的親子教育書籍或是出版10年內的童書，即可免費升級兒童海洋卡，全年暢遊海生館。

屏東海生館說，捐贈的書籍將轉賣茉莉二手書店，將閱讀資源持續共享，所得款項則將捐贈伊甸基金會，為弱勢孩童盡一份心力。（編輯：張雅淨）1110331