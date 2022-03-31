台大校長遴選日程表出爐 4月25日公開徵求人選

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（中央社記者許秩維台北31日電）台大校長遴選委員會今天公告遴選作業進度表，4月25日起將透過登報、刊登國外期刊等方式，公開徵求並接受推薦台大校長候選人，可能9月底前或10月初選出新校長。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大校方隨後也啟動校長遴選作業，並於今年2月選出遴選委員會中的18席委員，加上教育部遴派3名委員，合計21名遴選委員，負責台大校長遴選作業。

台灣大學校長遴選委員會3月18日召開第1次會議，選出國家衛生研究院院長梁賡義為召集人，並於今天在學校官網公告會議紀錄和校長遴選委員會預定工作進度表。

台大校長遴選委員會於會中修正通過校長遴選委員會作業細則，遴選委員5人以上可連署推薦1名候選人參與校長遴選；遴選會將透過登報或刊登國外期刊，對外徵求校長候選人，並函請教育部、中央研究院、科技部、國內各大專及台大校友總會、學生會、研究生協會等單位公告相關訊息。

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根據台大校長遴選委員會工作進度表，4月25日起將公開徵求並接受推薦參與台大校長遴選的候選人，6月27日截止收件，預計8月中下旬舉辦治校理念說明會，8月下旬或9月上旬進行校務會議推薦投票，9月中下旬由遴委會與候選人面談。

台大校長遴選委員會發言人吳俊傑告訴中央社記者，待遴選委員會與候選人面談後，會再召開遴選委員會會議，選出新任校長，目前暫訂是9月下旬召開會議，但屆時可能因應實際情況而調整日程，因此9月底前或10月初選出新校長都有可能。（編輯：張芷瑄）1110331