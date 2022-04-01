電商網購工作坊群聚 桃園中原、瑞豐國小停課

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桃園新增中原國小（圖）、瑞豐國小停課。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天表示，有一個電商的網購工作坊有職場群聚感染，波及到幾間學校。教育局今天上午宣布3所私立補習班及幼兒園停課後，中午宣布新增中原國小、瑞豐國小停課。

鄭文燦今天出席「桃園市立文青國民中小學校舍新建工程」開工典禮後接受媒體聯訪表示，今天有一個電商的網購工作坊有職場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，波及到幾間學校，昨天市府做了疫調匡列，下午記者會將說明細節；大潭電廠廠區的二採都是陰性。

鄭文燦也說，涉及學校部分，原則上同班跟跨班一律要做PCR，也要停課10天做居家隔離；如果其他班級風險較低，會做預防性停課及採檢。

桃園市政府教育局繼今天上午公布私立仁和美語短期補習班、私立大英美語文理短期補習班、私立希望城堡幼兒園停課後，中午緊急新增公佈2所國小停課。

教育局表示，中原國小確診者班級停課10天，預計4月11日復課，其餘師生停課7天，4月8日復課；瑞豐國小確診者班級停課10天，4月11日復課，其餘師生停課7天，4月8日復課。（編輯：李錫璋）1110401