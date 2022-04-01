彰化增6例確診 監獄收容人家屬會客遭傳染

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彰化縣1日新增多例確診，縣府並公布位於彰化市中山路二段的台北富邦銀行彰化分行有確診者足跡，市公所已派員加強環境清消。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月1日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化縣新增6例確診COVID-19，其中4例為台中宴席餐會群聚、1例彰化監獄會客室群聚，為收容人家屬，疑遭其他確診家屬傳染，另1例是確診自營商夫妻的兒子居隔期間發病。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增104例本土病例，其中彰化縣4例。不過，彰化縣長王惠美下午召開防疫記者會指出，新增6例，其中2例尚未列案號。

根據彰化縣衛生局資料，台中宴席餐會群聚4人為2對夫妻，年齡60到70多歲，有2人無接種COVID-19疫苗、無症狀，Ct值14、17；1人接種2劑，3月28日發病咳嗽、流鼻水，Ct值14.09；另1人已接種3劑，無症狀，Ct值18.92。

衛生局長葉彥伯說，彰化監獄會客室群聚感染源來自基隆市的案23297，3月29日到會客室停留30分鐘，接觸史包含工作人員10人、會客家屬38人，共匡列採檢53人、居家隔離27人、自主健康管理26人，結果昨天晚間出爐，50多歲女性家屬確診，Ct值22，無症狀，有打3劑疫苗，因此病毒量較少。

彰化監獄發布公告指出，昨天接獲通知，3月29日有確診者足跡，須全面清消，因此3月31日至4月10日停止辦理接見與送入飲食。彰化監獄表示，家屬隔著密不透風的強化玻璃與收容人講電話，無被傳染風險；10名接觸職員快篩、PCR皆陰性。

確診寵物用品自營商夫妻未滿5歲的兒子，昨天發燒，由陰轉陽確診，Ct值11.9。葉彥伯指出，由於是隔離中發病，擴散風險較小，幼兒園接觸者194人PCR陰性。

縣府公布確診者足跡，包含3月25日下午曾到花壇鄉福樂室內溫水游泳池及3月28日下午在台北富邦銀行彰化分行，與確診足跡重疊者若出現上呼吸道、發燒等不適，通報衛生局並就醫。（編輯：郭諭儒）1110401