彰化增6例確診 監獄收容人家屬會客遭傳染
（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化縣新增6例確診COVID-19，其中4例為台中宴席餐會群聚、1例彰化監獄會客室群聚，為收容人家屬，疑遭其他確診家屬傳染，另1例是確診自營商夫妻的兒子居隔期間發病。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增104例本土病例，其中彰化縣4例。不過，彰化縣長王惠美下午召開防疫記者會指出，新增6例，其中2例尚未列案號。
根據彰化縣衛生局資料，台中宴席餐會群聚4人為2對夫妻，年齡60到70多歲，有2人無接種COVID-19疫苗、無症狀，Ct值14、17；1人接種2劑，3月28日發病咳嗽、流鼻水，Ct值14.09；另1人已接種3劑，無症狀，Ct值18.92。
衛生局長葉彥伯說，彰化監獄會客室群聚感染源來自基隆市的案23297，3月29日到會客室停留30分鐘，接觸史包含工作人員10人、會客家屬38人，共匡列採檢53人、居家隔離27人、自主健康管理26人，結果昨天晚間出爐，50多歲女性家屬確診，Ct值22，無症狀，有打3劑疫苗，因此病毒量較少。
彰化監獄發布公告指出，昨天接獲通知，3月29日有確診者足跡，須全面清消，因此3月31日至4月10日停止辦理接見與送入飲食。彰化監獄表示，家屬隔著密不透風的強化玻璃與收容人講電話，無被傳染風險；10名接觸職員快篩、PCR皆陰性。
確診寵物用品自營商夫妻未滿5歲的兒子，昨天發燒，由陰轉陽確診，Ct值11.9。葉彥伯指出，由於是隔離中發病，擴散風險較小，幼兒園接觸者194人PCR陰性。
縣府公布確診者足跡，包含3月25日下午曾到花壇鄉福樂室內溫水游泳池及3月28日下午在台北富邦銀行彰化分行，與確診足跡重疊者若出現上呼吸道、發燒等不適，通報衛生局並就醫。（編輯：郭諭儒）1110401
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