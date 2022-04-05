新竹縣多人確診 十興國小與橡樹補習班停課10天

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）新竹縣政府今天晚間表示，十興國小2名學生確診，竹北橡樹補習班2名外師確診，均停課10天，而興隆國小1名學生家長確診，明天預防性停課1天。

新竹縣政府透過簡訊表示，竹北市十興國小有2名學生確診，全校停課至4月11日，明天將安排全校163名教職員及1887名學生，預計採檢2050人。

另外，竹北市橡樹補習班因2名外師確診，補習班全校停課至4月11日；而橡樹幼兒園4月6日預防性停課1天。

竹縣府指出，橡樹補習班135名學生、13名教師，及幼兒園教職員工8人、幼生數90人，明天將進行採檢。

竹縣府表示，竹北市興隆國小因1名學生的家長確診，班級4月6日預防性停課1天，全班29名師生將於明天進行採檢。

另外，竹縣府指出，與上述人員或足跡點有密切接觸者，新竹縣政府衛生局會個別通知，進行採檢作業。（編輯：張芷瑄）1110405