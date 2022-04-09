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擴散條件差 竹苗以南空氣品質亮橘燈

2022/4/9 11:20（4/9 11:23 更新）
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9日竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區空氣品質為橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
9日竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區空氣品質為橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）受到擴散條件較差影響，環保署空氣品質預報顯示，今天竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區空氣品質為橘色提醒等級，提醒外出民眾注意防護。

環保署空氣品質監測網今天發布最新空氣品質預報，截至早上10時為止，全台空氣品質測站除了彰化、線西之外，其餘測站都為普通至良好等級。

不過，根據氣象條件顯示，今天風場偏東風，北部地區擴散條件尚佳，但中南部地區風速偏弱，擴散條件差，稍有污染物累積，因此稍晚竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區空氣品質可能為「橘色提醒」等級。

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為此，台電也依據預報資訊，在考慮天然氣用量、機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據供電情況，預擬友善降載減排計畫。

包含台中電廠、協和電廠、興達電廠及麥寮電廠分別降載減排，其中台中電廠合計2800MW、協和電廠合計850MW、興達電廠合計200MW、麥寮電廠合計500MW。（編輯：陳政偉）1110409

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