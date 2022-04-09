屏東基督教醫院護理師確診 員工病人採檢3789人全陰性

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屏東基督教醫院8日1名護理師確診COVID-19，醫院員工及住院病人與陪病家屬進行PCR採檢。屏東縣政府衛生局9日表示，目前有3789人採檢，結果全都是陰性。（屏東基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月9日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東基督教醫院昨天1名護理師確診COVID-19，醫院員工及住院病人與陪病家屬進行PCR採檢。屏東縣政府衛生局今天表示，目前有3789人採檢，結果全都是陰性。

案號「26259」屏基護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），昨天屏基門診休診1天，醫院進行員工及住院病人及陪病家屬的PCR採檢。衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，截至上午8時，篩檢結果有3789人出爐，都是陰性。

屏基向媒體表示，依疾管署檢驗報告，屏基環境採檢全數陰性，屏基設在屏東市的篩檢站開設時程，將配合主管機關指示是否仍繼續設置。

縣府8日下午召開直播記者會，說明疫情狀況及防疫作為。這名護理師二採呈現陰性，衛生局已將血清以最速件送疾管署南區實驗室檢驗。目前全縣北中南3家醫院篩檢站及琉球篩檢站持續開設。（編輯：孫承武）1110409