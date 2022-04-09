更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情71/300

屏東基督教醫院護理師確診 員工病人採檢3789人全陰性

2022/4/9 11:25（4/9 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東基督教醫院8日1名護理師確診COVID-19，醫院員工及住院病人與陪病家屬進行PCR採檢。屏東縣政府衛生局9日表示，目前有3789人採檢，結果全都是陰性。（屏東基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月9日
屏東基督教醫院8日1名護理師確診COVID-19，醫院員工及住院病人與陪病家屬進行PCR採檢。屏東縣政府衛生局9日表示，目前有3789人採檢，結果全都是陰性。（屏東基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東基督教醫院昨天1名護理師確診COVID-19，醫院員工及住院病人與陪病家屬進行PCR採檢。屏東縣政府衛生局今天表示，目前有3789人採檢，結果全都是陰性。

案號「26259」屏基護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），昨天屏基門診休診1天，醫院進行員工及住院病人及陪病家屬的PCR採檢。衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，截至上午8時，篩檢結果有3789人出爐，都是陰性。

屏基向媒體表示，依疾管署檢驗報告，屏基環境採檢全數陰性，屏基設在屏東市的篩檢站開設時程，將配合主管機關指示是否仍繼續設置。

縣府8日下午召開直播記者會，說明疫情狀況及防疫作為。這名護理師二採呈現陰性，衛生局已將血清以最速件送疾管署南區實驗室檢驗。目前全縣北中南3家醫院篩檢站及琉球篩檢站持續開設。（編輯：孫承武）1110409

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀