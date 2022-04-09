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疫情61/300

自越南來台所有航班 9日起搭機前6小時須抗原快篩

2022/4/9 14:21（4/9 14:49 更新）
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9日起所有自越南搭機來台旅客，皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告。（指揮中心提供）
9日起所有自越南搭機來台旅客，皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北9日電）越南航班落地採檢陽性率持續偏高，指揮中心今天宣布，不論越南的航空公司或國內航空公司旅客等，即日起所有自越南搭機來台旅客，皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告。

因應越南航班落地採檢陽性率高，疫情指揮中心4月7日才剛宣布，越南、越捷及越竹等3家航空公司旅客，除提供搭機前2天PCR報告，搭機前6小時內須加做抗原快篩，今天再進一步擴大至所有越南來台航班。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，經監測近期越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班來台旅客，除檢附搭機前2日內COVID-19病毒核酸檢驗報告，增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」。

因由航空公司指派專人監督旅客進行快篩，陳時中提醒，自越南來台旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測，並遵守返台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：陳政偉）1110409

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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