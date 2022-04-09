桃園增41例本土 龜山科技廠移工佔16例

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市今天新增41例本土個案。桃園市政府表示，其中有16例為龜山某科技廠移工，職場全面採檢中，其餘包含與外縣市相關、校園、既有傳播鏈範圍，有4例為感染源待釐清。

桃園市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，衛生局簡任技正葉潔瑩表示，41例中有5例是桃園既有傳播鏈衍伸，包括舞蹈班1例、基隆海大老師衍生至聯邦銀行案4例，都是居隔期間採檢確診。

衛生局表示，有14例與外縣市相關，包括台南白河親友旅行團2例、新北市家庭餐敘相關2例、嘉義某營區相關3例、高雄接觸者相關1例、台北市某補習班群聚相關3例、台北市確診者接觸1例、花蓮旅遊史2例。

衛生局表示，有18例與職場、校園相關，包含2所學校2例，以及龜山某科技廠移工16例；另有4例感染源待釐清，包含與某營區相關3例，以及1例是到急診就醫後採檢確診的民眾。

衛生局表示，針對龜山某科技廠移工確診部分，是在4月7日晚間先有1名移工快篩陽性後採檢確診，衛生局針對移工宿舍、接觸者123人採檢，同棟宿舍和同部門移工38人居隔、送集中檢疫所，今天確診的16例移工皆為此匡列範圍，目前針對職場進行全面PCR採檢、438人檢驗中。

衛生局表示，昨天針對校園採檢部分，萬能科技大學採檢550人，2人陽性、其餘陰性；龍華科技大學採檢517人，4人陽性、其餘陰性，學校連假後採線上教學，因此這4名學生並未到校，但針對住宿生仍會採檢。部分陽性將列明天案號。

桃園市政府教育局表示，萬能科技大學全校停課10天，預計4月19日復課；龍華科技大學全校停課11天（適逢假日故延長為11天），預計4月18日復課。（編輯：方沛清）1110409