新北增143確診 足跡遍布高鐵、好市多、板橋大遠百

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新北市9日新增143例本土確診，永和樂華夜市、板橋車站等地皆有確診者到訪。（新北市政府提供）

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北9日電）新北市今天新增143例本土確診，市府公布相關足跡，涵蓋小吃、熱炒及咖啡館等地，板橋大遠百、秀泰影城、好市多中和店入列；還有確診者曾搭乘高鐵往返板橋和雲林。

市長侯友宜今天召開新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情，新北市今天新增確診143例，分別是17例新增採檢陽性、99例居家隔離採檢陽性、27例居隔陰轉陽。

侯友宜表示，目前新北市列管中的居家隔離人數為1萬1126人，今天可以解除隔離者有494人。

至於與各地群聚相關病例，根據市府公布資料，與台北市相關51人、宜蘭市3人、花蓮市7人，基隆市、桃園市、新竹縣各1人。

新北市府並公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在4月1日到4月7日期間，分別到過土城、板橋、淡水、永和、新店、林口、坪林、中和、三峽、新莊、八里等區多家餐廳及熱炒。

案26099在3日、6日這兩天搭乘高鐵往返板橋和雲林。另外，包括板橋秀泰影城、板橋大遠百、星巴克（林口文化三門市）、樂華夜市等都上榜。

至於外縣市確診案在新北的公共足跡，遍及中和等4個行政區的小吃、火鍋店，好市多中和店也入列。（編輯：方沛清）1110409

（新北市政府提供）