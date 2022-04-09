染疫輕症居家照護送藥機制 11日討論配送單位

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北9日電）「COVID-19確診個案居家照護管理指引」明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，指揮中心指揮官陳時中今天表示，染疫輕症居家照護送藥機制，將於11日討論配送單位。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因應Omicron個案多達99%為輕症，中央流行疫情指揮中心擬推動「新台灣模式」，達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標，為確保落實重症清零、輕症有效控管策略，將推動居家照護管理。

今天疫情記者會中有媒體提問，未來開放輕症在家隔離，指揮中心仍傾向由醫生開立處方箋，在家隔離的輕症患者該如何取得藥品，陳時中表示，「染疫輕症居家照護」將設計送藥機制，未來如何送交患者手中、由哪個單位負責配送，預計將於11日開會決定。

國內正式啟動染疫輕症居家照護標準為單日逾1500人確診，外界關注啟動標準是否可能放寬，陳時中認為，現階段疫情走向及國內醫療量能仍可以此為啟動標準，先啟動部分縣市試辦計畫；至於隔離天數可否縮短，沒有具體時間點，以國內疫情為主。

有媒體詢問，據居家照護管理指引，以65歲作為可否在家隔離年齡限制仍引發疑慮，為何以此年齡層作為劃分，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞重申，65歲以上染疫出現重症風險較高，是國際及國內專家的共識，即使65歲以上長者沒有慢性病，重症風險仍高過小於65歲的族群，不適合在家隔離。

為迅速找出疑似陽性個案，阻斷感染源，中央鼓勵有疑似症狀者，可至指定院所掛號就醫，取得公費快篩，陳時中說，未來將持續著重快篩使用方法宣導，快篩仍建議自行採檢，不鼓勵假他人之手，同時提醒民眾快篩陽性未通報者，若因此造成疫情擴大將會依法開罰。（編輯：陳政偉）1110409