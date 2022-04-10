各地雲量增 白天暖熱早晚涼

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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天環境仍為偏東風到東南風，南方水氣增加，迎風面的東半部地區及恆春半島整天不定時有陣雨，西半部雲量稍增，中午之後中部以北地區及南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約攝氏17至21度，白天西半部高溫可以來到29、30度，東半部約落在27、28度，大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大，早出晚歸還是建議加件外套。

夜晚至清晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請特別注意。

第1號颱風「馬勒卡」，今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，未來會先朝著西北的方向移動，之後北轉往日本南方海面前進；菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方約1380公里的海面上，向東緩慢移動；此二個熱帶系統短期之內對台灣並無影響，氣象局也在密切注意中。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，空氣品質主要為普通至橘色提醒等級；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

氣象局提醒夜晚馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110410