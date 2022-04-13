不因經濟放棄升學 弱勢女童追夢展望會拉一把

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台灣世界展望會13日攜手美容集團佐登妮絲合作「100 Sparkles織夢者計畫」，號召公司內部100名同仁支持台灣弱勢女童助學金，並承諾參與此計畫的女童長大後在集團關係企業優先錄用。中央社記者吳欣紜攝 111年4月13日

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）20歲的小雯幼時父母離異，家裡經濟狀況差，小雯一度想放棄升學，但透過世界展望會助學金協助，小雯圓夢成為護理師，展望會也與業者攜手，盼助更多弱勢女童勇敢追夢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得弱勢家庭生活更形艱鉅，台灣世界展望會會長李紹齡表示，國內許多經濟弱勢家庭生計也受疫情衝擊，當家長無法有穩定收入，孩子容易陷入學習中斷或者必須在生活與教育之間掙扎的困境。

台灣世界展望會今天攜手美容集團佐登妮絲合作「100 Sparkles織夢者計畫」，號召公司內部100名同仁支持台灣弱勢女童助學金，並承諾參與此計畫的女童長大後在集團關係企業優先錄用，並於今天召開記者會，呼籲大眾響應。

今年20歲的小雯（化名）年幼時經歷父母離異，父親因病無法工作，阿公阿嬤扛起養育小雯和妹妹的責任，3年前阿公因病過世，留下年邁且患糖尿病的阿嬤和兩個孫女，為了不讓小雯跟妹妹的學業和生活受影響，阿嬤努力靠剖蚵賺取收入。

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小雯7年前成為展望會關懷的孩子，因定期的助學金支持順利升學，進入國立科大護理科就讀，小雯不捨阿嬤為了自己和妹妹的學費必須辛苦工作，一度想放棄升學，但在展望會助學金的協助以及阿嬤鼓勵下，小雯去年成功考取了護理師執照，實現夢想，將在明年畢業後投身護理工作協助分擔家計。

台灣世界展望會表示，在台灣還有許多像小雯一樣的女孩在生活和夢想之間掙扎，呼籲大眾響應「100 Sparkles織夢者計畫」，每月定期捐款新台幣1000元以上，即贈暖心夢想禮包等。（編輯：陳仁華）1110413