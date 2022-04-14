貨量一度衰退 110年台灣港群貨物裝卸量成長6.7%

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（中央社記者余曉涵台北14日電）台灣港務公司表示，台灣港群自109年起因COVID-19疫情導致歐美塞港等因素，貨量一度衰退，但110年全台港群貨物裝卸量成長6.7%，而貨櫃量成長5.9%，創下1545萬TEU歷史新高。

台灣港務公司今天發出新聞稿公布110年度「金舫獎」得獎名單，針對過去一年於國際商港營運有具體貢獻客戶頒獎表達誠摯感謝之意。

陳劭良說，台灣港群自109年起面臨因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致歐美塞港、航期延誤等種種挑戰，貨量一度衰退，但110年全港群的貨物裝卸量成長6.7%，達7億5004萬計費噸，貨櫃量成長5.9%，創下1545萬TEU（20呎標準貨櫃）歷史新高。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，「金舫獎」前身為各港務局於局慶大會表揚績優航港產業業者所設獎項，101年航港體制改革後，各港務局整併為港務公司，並自102年起在公司週年慶活動中辦理「金舫獎」頒獎活動。

110年度「金舫獎」分為5類貨櫃碼頭經營獎、散雜貨碼頭經營獎、裝卸承攬業獎、船務代理業獎及特殊貢獻獎。貨櫃碼頭經營獎由承租貨櫃碼頭者的長榮海運、台北港貨櫃碼頭、高明貨櫃碼頭、萬海航運、台灣東方海外、中國貨櫃運輸及台灣韓新遠洋等7家公司得獎。

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散雜貨碼頭經營獎由承租散雜貨碼頭業者中鋼、中油、中龍鋼鐵及台電等4家公司得獎；裝卸承攬業獎由船舶貨物裝卸承攬業者台灣碼頭、聯興、聯合碼頭、亞太國際物流、建新、東森國際、德隆倉儲及台中港倉儲等8家公司得獎。

船務代理業獎由船務代理業者萬海航運、長榮國際、國耀、安舫、顗泰、陽明海運及大瀚等7家公司得獎；特殊貢獻獎由110年度對港埠建設投資及環境永續有特殊貢獻業者世紀離岸風電、東立物流、台電、沃旭、利百景、南仁湖、亞洲水泥、台北港埠通商、台中港倉儲及台塑等10家公司得獎。（編輯：陳政偉）1110414