清明連假確診停課潮 多所大專18日恢復實體課

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（中央社記者陳至中台北16日電）清明連續假期後，大專校院出現一波COVID-19確診停課潮。包括台灣師範大學、世新大學等校都預計於18日恢復實體課程，在學生社群引發討論，各校將陸續研商後續措施。

台師大昨天寄信給全校師生，宣布18日起恢復實體授課，學生會今天發出聲明稿，呼籲校方除依循教育部的停課標準（1/3系所出現確診者、密切接觸者，全校停課），也應考量環境差異，在政府規範範圍內確立台師大的防疫指引。

台師大學生會建議校內師生確診數達千分之一、密切接觸者達百分之一，就全面暫停實體課程。並希望對教學、社團、各式大型活動訂出詳細指引，讓師生有所依循。

台師大學務長林玫君今天接受中央社電訪表示，教育部和中央流行疫情指揮中心的規定必須遵守，但對於特殊個案、狀況，校方預計於18日召開大會，邀集校內各個單位的代表一起討論。當天應會訂出一個較大的方向，之後再由各單位分頭訂出細節。

林玫君分析，多所大學都選在18日恢復實體課程，主要是由於清明連假的那一波感染，停課週期大概都是到18日這週結束。如果校內沒有再出現新的感染源，依照現行的停課標準，要再繼續遠距教學，「法理上不是那麼可行。」

林玫君表示，近日台灣確診案例破千，學生當然會比較緊張，學校制訂防疫政策時，一定會考量學生的感受。然而，實體課程的一些效果，是遠距課程難以取代的，學校決策須衡量利弊得失，透過討論找出最好的方式。

世新大學也將於18日恢復實體課程，但學生會仍持續爭取遠距教學，昨天並在臉書專頁發文，提出3點訴求，包括午休時間要找出空教室讓學生吃飯；比照上學期作法，這學期1/2學分不及格，不計入退學標準；缺課不扣考。

世新大學副校長陳清河今天稍早以簡訊回應中央社指出，目前各校都必須按照中央主管機關的規定，停課決策要通報教育部的「暫停實體課程實施應變小組」。復課後的學生用餐事宜，總務處自當有所規劃。至於受疫情影響的缺課、扣考，只要學生能夠提供證明，學校也會從寬認定。

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另外包括台北商業大學、輔仁大學等校，也都預計於18日恢復實體課程。教育部今天以文字回應中央社，重申學校若有不同校區、規模大小、資源設備等考量，欲採行中央標準以外的作法或措施，應透過大專防疫指揮官通訊群組聯繫，與應變小組會商。

教育部表示，截至昨天，目前暫無大專報備配套措施，但會持續透過應變小組機制，與學校即時會商討論。（編輯：陳政偉）1110416