響應世界地球日 環保署盼全民實踐綠生活

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（中央社記者張雄風台北17日電）響應世界地球日，環保署今天表示，地球日組織倡議52項綠行動，民眾最重要的就是行為模式改變，希望民眾瞭解如何從食、衣、住、行、育、樂、購等「綠生活」以行動投資地球。

行政院環境保護署、台北市政府，以及慈濟基金會等民間團體今天聯合舉辦「2022地球日－響綠生活 蔬食無痕家庭日」活動。

環保署副署長蔡鴻德致詞時表示，自1970年起至今，已經歷經52次「世界地球日」，今年主題為「投資我們的星球」（Invest In Our Planet），所以也提出52項綠行動。

蔡鴻德表示，國發會日前公布台灣2050淨零排放路徑，包含能源、產業、生活、社會等4大轉型，最重要的就是行為模式改變，點點滴滴做起來。

蔡鴻德舉例，願意改為零碳的交通工具就是全民綠生活，台北市做得不錯，有捷運、很好的公車路線和YouBike，台北市的人行道也很好走；統計交通運輸使用比例，北市一般人走路的時間占19%，高雄約2%。

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台北市副市長黃珊珊致詞時表示，台北市日前公布市府淨零路徑，接下來也會訂自治條例。台北市副市長蔡炳坤則提到，「同島一命」還不足以形容，應該是全球一命，也是世界地球日非常重要的意義，過去都只會提到地球只有一個，現在要更進一步實踐，投資我們的星球。

環保署表示，本次活動結合「綠色旅遊」、「綠色飲食」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」，以及民間團體推動的環境議題活動，例如分享如何延長電池使用壽命，或是吃天然、當季的原型食材及響應「惜食行動」等，希望讓民眾瞭解如何從食、衣、住、行、育、樂、購等「綠生活」以行動投資地球。（編輯：張雅淨）1110417