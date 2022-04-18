北市敦化國小臨時停課惹怨 教育局長批錯誤示範：19日應復課

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）本土疫情延燒，台北市議員潘懷宗今天質詢指出，敦化國小上午臨時通知停課引發家長抱怨，北市有無停課標準。教育局長曾燦金說，敦化國小作法為錯誤示範，明天應會復課。

北市敦化國小今天臨時停課至25日，各班老師也陸續通知家長停課訊息，並改由線上上課，請家長中午先將學生接回。

新黨籍台北市議員潘懷宗下午在市議會進行教育部門質詢及答覆時指出，今天敦化國小學童上課後，校方才說要緊急停課，許多家長臨時請假去帶小孩，怨聲四起。

潘懷宗表示，目前停課天數是授權學校自行決定，北市府無法統一標準嗎，許多家長抱怨多校停課不同調，像是大佳國小全校停課3天、光復國小全校停課7天，家長們要如何因應請假帶小孩；此外，若有居家隔離的高三生因此無法應試統測，又該如何。

曾燦金答詢表示，校園若發現疫情有高度接觸風險卻有許多不確定部分者，先啟動1至3天預防性停課，但若是全校性停課則為7至10天，這是原則規範，不過仍須視確診學生在校的學習足跡，判斷實際所需天數而定。

他指出，「敦小是錯誤示範，不可這樣做」，學校若有停課需要，必須和局內業務科長討論後，教育局用專業和經驗指導，有些危險但不明確者才做預防性停課，若明確者則停課7至10天，今天會請業務科和學校宣導，曾燦金認為敦小處理過程是危機處理不好，明天應該還是要復課。

此外，針對確診學生或居家隔離學生應試統測，曾燦金表示，教育部也都有配套模式處理，另，技職檢定部分也已協調勞動部處理。（編輯：方沛清）1110418