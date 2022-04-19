氣候變遷釀孩童飢餓危機 世展會籲響應救援行動

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氣候變遷造成全球孩童飢餓危機，極限馬拉松好手陳彥博19日在世展會記者會說，每人能做的是從個人行動開始節能減碳，正確舉動才能達到正確改變，重視生長環境，一起幫下一代。中央社實習記者游家瑄攝 111年4月19日

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（中央社記者李明宗、實習記者游家瑄台北19日電）世展會說，氣候變遷造成孩童飢餓危機，希望大眾響應「第33屆飢餓30人道救援行動」，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災救援與重建，搶救孩子與家庭。

極限馬拉松好手陳彥博表示，每人能做的是從個人行動開始節能減碳，透過活動傳遞正確訊息，正確舉動才能達到正確改變，重視生長環境，一起幫下一代。

世界展望會今天舉辦「為孩子迎戰氣候變遷」記者會，據世展會報告，過去5年面臨飢餓危機的人口持續上升，如果問題延續，預測2030年超過3億人面臨糧食保障危機。

與會的陳彥博說，比賽時曾到達許多氣候惡劣地區，目睹冰層裂開，也曾看見國民小學年紀兒童，揹著嬰兒長途跋涉取水，與非洲地區居民聊天，才知氣候變遷對當地耕作造成多大影響。

台灣世展會長李紹齡表示，世界衛生組織估計，氣候變遷造成的生病和死亡人數中，80％是兒童，致死風險包括天災、熱浪、傳染病、空氣污染與極端營養不良等。

她說，全球近10億兒童住在氣候極端的高風險國，基本設備極度缺乏，如果再遇上氣候變遷影響，將遭遇生存危機。

此外，李紹齡說，糧食不夠影響生計，家庭遷徙影響孩子受教育權，許多父母將生理發育尚未完全的未成年少女出嫁，減輕經濟壓力，產生年齡落差與家庭暴力等問題。（編輯：李明宗）1110419