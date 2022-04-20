2歲童條款鬆綁隔離就醫 陳時中：將開放多重選擇

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（中央社記者郭建伸台北20日電）指揮中心鬆綁居家照護確診、隔離者可透過同住親友接送或自行前往等方式就醫，外界視為「2歲童條款」。衛生福利部長陳時中今天表示，將來會開放多重選擇，並盡量提升行政效率。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審精神衛生法、菸害防制法部分條文修正草案，陳時中在會前接受媒體訪問，作上述表示。

國內首次出現染疫幼童死亡個案，個案為1名新北2歲男童，過程中引發外界質疑行政程序導致錯過黃金救援時間。中央流行疫情指揮中心昨天深夜公告，針對居家照護的確診者和居家隔離者，只要有緊急就醫需求，除了119救護車和防疫計程車之外，可開放由同住親友接送或自行步行、開車騎車前往醫院，被視為「2歲童條款」。

媒體今天詢問，緊急需求的患者可自行就醫，是否得先通報衛生局才能去醫院，若距離醫院很遠或不會開車該怎麼辦。

陳時中表示，兒童就醫這部分會等專家討論後才會定案；至於不會開車或距離醫院有距離者，也有防疫計程車，將來會開放多重選擇。

媒體詢問，是否會再發生通報衛生局卻延誤就醫的憾事。陳時中表示，盡量提升行政效率。

部分民眾篩檢陽性但在家待了4天都未獲衛生單位聯繫，陳時中昨天回應時提到民眾可自主應變，引發外界質疑。

陳時中表示，自主應變講很久了，若是確診者還沒接到隔離通知書，要先注意自己和密切接觸家屬的狀況，若有接觸到確診的朋友，也要做行為管理。

陳時中表示，確診者在等待的空窗期時，就不要到處走、接觸其他人，防疫中每個人都有應盡責任，大家都做好的話，防疫就能做好。

媒體指出，有專家建議因確診人數多，可再縮短匡列者和居家隔離天數，詢問陳時中看法。陳時中表示，會先討論住院確診者解隔離合理化的條件。

媒體追問，輝瑞兒童疫苗的進度及何時進口。陳時中表示，目前在最後階段，但合約還沒簽訂。

此外，媒體也詢問陳時中的競選台北市長團隊是否已成形。陳時中僅表示，現在不談選舉。（編輯：翟思嘉）1110420