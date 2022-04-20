制定防疫政策 專家：分辨變異株比分辨疫苗重要

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）兒童施打COVID-19疫苗近日引起討論，專家今天說，不論是接種疫苗、制定防疫政策，分辨對付的變異株比分辨疫苗還重要，「才不會一直自己嚇自己」。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文指出，台灣確診人數開始增加，大家也開始關心沒打疫苗的小孩感染狀況，即便都知道小孩感染症狀輕微，但都會提到沒症狀也會有「新冠長期症狀」（long COVID）。

但根據近幾月的資料，都沒有找到Omicron變異株與long COVID相關研究的資料，雖然沒資料也不能當作Omicron不會有long COVID的證據。

何美鄉表示，兒童感染可能有後遺症多系統發炎症候群（MIS-C），好發的年齡層正好為5至11歲兒童，新加坡政府去年12月決定讓5歲至11歲兒童接種疫苗時，討論疫苗可預防多系統發炎症候群效益，顯示預防多系統發炎症候群是支持兒童使用疫苗重要佐證。

不過，當時新加坡正流行的是Delta病毒並正面對Omicron的崛起，只有Delta、Alpha的資料，確實必須考慮多系統發炎症候群後遺症。

何美鄉說，「現在我們面對的是Omicron」，單就多系統發炎症候群來看兒童感染Omicron的後遺症而言，美國CDC資料及美國各處報導都說，並沒有看到所擔心的兒童多系統發炎症候群病例有隨Omicron的急速增加而增加。

何美鄉強調，看病毒致病性的資料，一定要分辨是Omicron或是其他變異株，才不會一直自己嚇自己，不論是閱讀文獻、制定防疫政策或個人決定是否接種疫苗，看清楚現階段對付的是哪一變異株很重要，才能以最佳策略防疫。（編輯：陳政偉）1110420